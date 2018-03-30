Охлобыстин рассказал о смерти шестого ребенка

Известный российский актёр, сценарист, а также писатель Иван Охлобыстин дал весьма откровенное интервью.

Звезда сериала «Интерны», фильмов «Ирония любви», «Глухарь», «Соловей разбойник», «Generation П» и многих других является также священником Русской православной церкви , однако он временно отстранён от служения. Сделано это по его собственному желанию.

Напомним, что обновлённое и доснятое «Простоквашино» также создавалось при участии Ивана Охлобыстина. Его голосом заговорит почтальон Игорь Иванович Печкин.

В своём интервью артист рассказал о том, как он и его супруга Оксана Арбузова потеряли одного из своих детей. Шестой малыш пары скончался ещё в утробе матери. По словам Ивана, ребёнок перестал развиваться на втором месяце беременности.

"Для нас это было ужасно, особенно для Оксаны — она очень переживала", — признался Охлобыстин.

Также стоит отметить, что спустя некоторое время в семье Охлобыстиных всё же появился ещё один долгожданный малыш. Сына назвали Савва.

В общей сложности в семье знаменитости подрастают шест детей — четыре девочки и два мальчика. Дочерей Охлобыстина зовут Иоанна, Варвара, Евдокия и Анфиса, сыновей — Савва и Василий.

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