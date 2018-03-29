«Обычная женщина»: сериал про непростую жизнь сутенерши попал на международный конкурс

В основной конкурс престижного международного фестиваля SERIES MANIA впервые попал киносериал из России. Это «Обычная женщина» режиссера Бориса Хлебникова , автора нашумевшей «Аритмии».

29 апреля во французском городе Лилль состоится мировая премьера нового проекта режиссера Бориса Хлебникова («Аритмия») и телеканала ТВ-3 — киносериала «Обычная женщина» с Анной Михалковой , Евгением Гришковцом, Александрой Бортич Аглаей Тарасовой и Татьяной Догилевой в главных ролях. Драма с детективным сюжетом и элементами черного юмора, «Обычная женщина» расскажет историю 39-летней москвички Марины, которая в свободное от основной работы и заботы о семье время, втайне от дочерей и мужа… содержит бордель. За этой экстравагантной фабулой скрывается драматическая история сильной женщины, взвалившей на свои плечи ответственность за семью, не знающей, как ей дальше справляться с этим грузом.

Завязка в сериале такая: у Марины успешный цветочный бизнес и крепкая дружная семья — муж-хирург, дочери учатся в частной школе и крутом институте. Окружающим кажется ее жизнь идеальной. Но все это оказывается враньем. За красочным фасадом скрываются страшные тайны: у мужа есть любовница, старшая дочь — прогульщица и наркодилер, младшая — социопатка, а сама Марина — не цветочница, а сутенерша, которая скрывает от родных теневой бизнес. Правда стремится вырваться наружу, когда одну из «работниц» Марины обнаруживают мертвой.

Международной публике во Франции будет показана первая, пилотная серия «Обычной женщины» — съемки других серий идут в Москве прямо сейчас. В основном конкурсе фестиваля Series Mania сериал из России участвует впервые.

Валерий Федорович, продюсер, генеральный директор ТВ-3:

— Series Mania — один из самых престижных фестивалей телеконтента в мире. Конечно, нам приятно стать первыми представителями России в основном конкурсе, и очень важен сам факт внимания международных отборщиков — значит, наши эксперименты не остаются незамеченными. На международном уровне лицо российского телерынка до сих пор не сформировано. Мы все слышали об английских детективах или скандинавском нуаре, но что такое российский телеконтент? Мы бы хотели, чтобы наша работа дала ответ на этот вопрос, чтобы новый российский контент стал синонимом качественного прорыва. Создание и продвижение драматических сериалов топ-уровня со звездами первой величины мы ставим как одно из ключевых направлений развития ТВ-3. Помимо «Обычной женщины» у нас в запуске сейчас находятся ещё около 15 уникальных проектов, и единственное что их объединяет — это их смелость и новизна: можно быть уверенными, что эти сериалы не могли бы появиться ни на одном другом российском канале, кроме ТВ-3.

Борис Хлебников, режиссер:

— У нашего фильма плотная и увлекательная детективная составляющая. Но за детективной аркой скрывается драма семьи, история женщины под 40, которая жертвует собой ради мужа и детей, но её жертва оказывается никому не нужной — семья рассыпается на глазах. Это очень российская история, которая показалась мне интересной и вызвала желание воплотить ее на экране.