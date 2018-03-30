Российский сериал «Обычная женщина» вошел в программу международного кинофестиваля в Лилле

ПАРИЖ, 30 марта. /Корр. ТАСС Арина Лебедева /. Российский сериал «Обычная женщина» режиссера Бориса Хлебникова вошел в основной конкурс международного фестиваля Series Mania, который пройдет в Лилле (север Франции) с 27 апреля по 5 мая. Об этом сообщили организаторы фестиваля.

По словам режиссера сериала, «у фильма увлекательная детективная составляющая, но за детективной аркой скрывается драма семьи, история женщины под 40, которая жертвует собой ради мужа и детей, но ее жертва оказывается никому не нужной — семья рассыпается на глазах».

В свою очередь, гендиректор ТВ-3 Валерий Федорович подчеркнул, что «Series Mania — один из самых престижных фестивалей телеконтента в мире». По его словам, «на международном уровне лицо российского телерынка до сих пор не сформировано». «Мы все слышали об английских детективах или скандинавском нуаре, но что такое российский телеконтент? Мы бы хотели, чтобы наша работа дала ответ на этот вопрос, чтобы новый российский контент стал синонимом качественного прорыва», — сказал он.

Вместе с российским сериалом на победу в конкурсе претендуют еще девять картин, представляющих Австралию, Данию, Израиль, Италию, США. В состав жюри вошли авторитетные продюсеры, актеры и сценаристы. Всего на участие в конкурсе в оргкомитет фестиваля поступило 370 заявок.

Первый фестиваль Series Mania прошел в Париже в 2010 году. Смотр очень быстро получил популярность как один из самых престижных конкурсов сериалов не только в Европе, но и в мире. По данным организаторов, в прошлом году кинофорум посетило более 50 тыс. человек.