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Сериал Хлебникова «Обычная женщина» поборется за приз на фестивале Series Mania
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Сериал Хлебникова «Обычная женщина» поборется за приз на фестивале Series Mania 

Ревизор.ru 1 час назад
Фото: Ревизор.ru
Фестиваль пройдет во французском городе Лилль. «Обычая женщина» — первый российский сериал, попавший в конкурсную программу фестиваля. 29 апреля на Series Mania покажут пилотную серию проекта. Сериал «Обычная женщина» Хлебников снял для канала ТВ-3. По сюжету москвичка и владелица борделя скрывает от мужа и дочери свою работу. «У нашего фильма плотная и увлекательная детективная составляющая. Но за детективной аркой скрывается драма семьи, история женщины под сорок, которая жертвует собой ради мужа и детей, но ее жертва оказывается никому не нужной», — цитирует Культуромания режиссера Бориса Хлебникова. Роли в сериале исполнили Анна Михалкова, Евгений Гришковец, Татьяна Догилева, Александра Бортич, Аглая Тарасова и другие актеры. На экраны многосерийный фильм выйдет во второй половине 2018 года.
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