«Звездные войны 8»: самый прибыльный фильм-2017

По данным Deadline, картина "Звездные войны: Последние джедаи" обеспечила компании Walt Disney чистую прибыль в 417 миллионов долларов.

При этом производственный бюджет фильма специалисты оценивают в 200 миллионов долларов, 185 миллионов долларов потрачено на печатную рекламу и 66 миллионов — на видеорекламу. Мировые сборы восьмого эпизода "Звездных войн" превысили 1,33 миллиарда долларов, что позволило ему попасть в десятку самых успешных кинофильмов в истории кинематографа.

Таким образом, сразу два фильма Walt Disney возглавили рейтинг самых прибыльных в 2017 году: на втором месте оказалась сказка "Красавица и чудовище", которая принесла компании 414 миллионов долларов прибыли.