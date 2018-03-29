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«Звездные войны 8»: самый прибыльный фильм-2017
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«Звездные войны 8»: самый прибыльный фильм-2017 

Рамблер 1 час назад
По данным Deadline, картина "Звездные войны: Последние джедаи" обеспечила компании Walt Disney чистую прибыль в 417 миллионов долларов.
При этом производственный бюджет фильма специалисты оценивают в 200 миллионов долларов, 185 миллионов долларов потрачено на печатную рекламу и 66 миллионов — на видеорекламу. Мировые сборы восьмого эпизода "Звездных войн" превысили 1,33 миллиарда долларов, что позволило ему попасть в десятку самых успешных кинофильмов в истории кинематографа.
Таким образом, сразу два фильма Walt Disney возглавили рейтинг самых прибыльных в 2017 году: на втором месте оказалась сказка "Красавица и чудовище", которая принесла компании 414 миллионов долларов прибыли.
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