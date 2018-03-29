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В Богородском во время бесплатного кинопоказа 29 марта обсудят отечественный кинематограф
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В Богородском во время бесплатного кинопоказа 29 марта обсудят отечественный кинематограф 

Официальный сайт управы района Богородское 57 минут назад
Фото: Официальный сайт управы района Богородское
Очередное заседание любителей кино состоится в Богородской школе №1797., Во втором корпусе школы №1797 в четверг, 29 марта состоится очередное заседание киноклуба. Мероприятие проведет выпускник Московской школы кино, режиссер Ян Курбаков. Также во встрече примет участие начинающий кинематографист Егор Гончаров. Во время бесплатного кинопоказа состоится обсуждение увиденного фильма, а также всего отечественного кинематографа.
Организаторы мероприятия приглашают жителей района Богородское принять участие в увлекательном мероприятии. Ожидается, что на кинопоказ придут люди самого разного возраста, а это значит, что в дискуссии примут участие люди разных поколений.
Начало кинопоказа в 18 часов.
Адрес: 1-я Гражданская улица, дом 96.
Вход свободный.
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