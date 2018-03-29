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Йоханссон сыграет у режиссера «Реальных упырей»
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Йоханссон сыграет у режиссера «Реальных упырей» 

Рамблер 1 час назад
Фото: depositphotos.com
Американская актриса Скарлетт Йоханссон сыграет в сатирической драме Тайки Вайтити "Кролик Джоджо".
Режиссер, который работал над фильмами "Реальные упыри" и "Тор: Рагнарёк", расскажет историю о Второй мировой войне и 10-летнем немецком мальчике, который искренне верил в нацистский режим, пока не обнаружил, что его мать прячет дома еврейскую девочку. К тому же, когда пропал отец семейства, главный герой в отчаянии выдумал себе воображаемого друга — Адольфа Гитлера, который, правда, не похож на себя настоящего: он глуповатый и наивный.
Йоханссон исполнит роль матери главного героя, которая не понимает его и не поддерживает в это непростое для семьи время.
Сейчас режиссер занят поисками актера на роль мальчика. Начало съемок планируется в мае этого года.
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