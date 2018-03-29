Йоханссон сыграет у режиссера «Реальных упырей»

Американская актриса Скарлетт Йоханссон сыграет в сатирической драме Тайки Вайтити "Кролик Джоджо".

Режиссер, который работал над фильмами "Реальные упыри" и "Тор: Рагнарёк", расскажет историю о Второй мировой войне и 10-летнем немецком мальчике, который искренне верил в нацистский режим, пока не обнаружил, что его мать прячет дома еврейскую девочку. К тому же, когда пропал отец семейства, главный герой в отчаянии выдумал себе воображаемого друга — Адольфа Гитлера, который, правда, не похож на себя настоящего: он глуповатый и наивный.

Йоханссон исполнит роль матери главного героя, которая не понимает его и не поддерживает в это непростое для семьи время.

Сейчас режиссер занят поисками актера на роль мальчика. Начало съемок планируется в мае этого года.