Будучи священнослужителем, Охлобыстин не мог прокормить семью

На днях звезда фильмов «Даун Хаус» и «Дом Солнца», а также сериала «Интерны» Иван Охлобыстин стал героем шоу «Судьба человека». Священник рассказал Борису Корчевникову , что вернулся в киносферу после выхода картины «Царь», на съемки в которой он получил благословение самого патриарха.

По словам артиста, ему нужно было чем-то кормить многодетную семью. В этой же беседе Охлобыстин вспомнил и тяжелом периоде, когда его супруга Оксана потеряла шестого ребенка на раннем сроке беременности. Напомним, что сейчас у них есть шестеро детей: два сына и четыре дочки.