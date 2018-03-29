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Будучи священнослужителем, Охлобыстин не мог прокормить семью
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Будучи священнослужителем, Охлобыстин не мог прокормить семью 

WomanHit.ru 41 минуту назад
Фото: WomanHit.ru
На днях звезда фильмов «Даун Хаус» и «Дом Солнца», а также сериала «Интерны» Иван Охлобыстин стал героем шоу «Судьба человека». Священник рассказал Борису Корчевникову, что вернулся в киносферу после выхода картины «Царь», на съемки в которой он получил благословение самого патриарха.
По словам артиста, ему нужно было чем-то кормить многодетную семью. В этой же беседе Охлобыстин вспомнил и тяжелом периоде, когда его супруга Оксана потеряла шестого ребенка на раннем сроке беременности. Напомним, что сейчас у них есть шестеро детей: два сына и четыре дочки.
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