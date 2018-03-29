В России выходит графический роман «Смерть Сталина», по которому сняли скандальную комедию

В издательстве «Эксмо» 3 апреля выйдет графический роман Фабьена Нюри и Тьерри Робена «Смерть Сталина», по которому режиссер Армандо Ианнуччи снял нашумевшую комедию со Стивом Бушеми в роли Никиты Хрущева.

Во Франции графический роман был выпущен в издательстве Dargaud в 2010 году. В нем показана авторская фантазия на тему событий 1953 года: когда после смерти Сталина развернулась борьба за власть между членами Политбюро. На родине этот роман приобрел популярность, как блестящий образец жанра исторической реконструкции, «параллельной реальности».

Александр Шубин. «Хорошо, что российский читатель сможет ознакомиться с комиксом «Смерть Сталина». Значение этой публикации определяется уже тем, что в нашей стране искусство комиксов не очень развито, в то время как к востоку и западу от России комиксы стали важной частью культуры. В наше время, когда на экранах и книжных прилавках историческая достоверность густо перемешана с выдумками и пропагандистскими мифами, выдаваемыми за правду, можно поддержать честность авторов комикса, которые не пишут, что их произведение соответствует реальным событиям. Для них известный исторический сюжет и его герои — повод в стиле фэнтези поговорить о власти как таковой, и помочь людям смеясь расстаться с идолами прошлого и прежде всего — с верой во всемогущих справедливых правителей», — рассказал «Собака.ru» доктор исторических наук и главный научный сотрудник Института всеобщей истории РАН

Напомним, Министерство культуры РФ отозвало прокатное удостоверение фильма Армандо Ианнуччи «Смерть Сталина», который должен был выйти в России 25 января. До этого премьеру картины предлагали перенести на лето, так как она совпадала с 75-й годовщиной окончания Сталинградской битвы.

Что не так со «Смертью Сталина» специально для «Собака.ru» объяснил историк Борис Кипнис

Напомним, Министерство культуры РФ отозвало прокатное удостоверение фильма «Смерть Сталина», который должен был выйти в России 25 января. До этого премьеру картины предлагали перенести на лето, так как она совпадала с 75-й годовщиной окончания Сталинградской битвы. Что не так со «Смертью Сталина» специально для «Собака.ru» объяснил историк Борис Кипнис. Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.