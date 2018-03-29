11 малобюджетных фильмов, которые собрали кучу денег

Берешь айфон. Снимаешь на него фильм. Показываешь его в кинотеатрах. Сегодня, 29 марта, состоится премьера картины «Не в себе», снятой по этой концепции.

Будет ли новая работа Стивена Содерберга пользоваться успехом, мы узнаем совсем скоро. А вот то, что эта задумка весьма дерзкая, можно сказать уже сейчас. Однако он далеко не первый «экспериментатор», который решил отступить от каноничных законов съемок фильма.

Хотя в Голливуде и царит негласное правило тратить на производство новой картины в среднем 200 миллионов долларов, было несколько фильмов, которые доказали, что и с небольшим бюджетом (меньше миллиона) можно собрать неплохую кассу. Какую? С прибылью от шести тысяч процентов до 1,289,000%.

«Музыкант» (1993)

Кадр из фильма «Музыкант»

Потратили: $7000

Получили: $2 млн Прибыль: 29, 100%

Прежде чем Роберт Родригес стал большим и известным режиссером, ему, в прямом смысле, пришлось примерить на себя роль подопытного кролика. Подработка на клинических испытаниях лекарств и помощь друзей позволили ему собрать 7 тысяч долларов.

К каким только ухищрениям не пришлось ему прибегнуть — и снимать без звука, чтобы сэкономить на аппаратуре, и катать камеру в инвалидном кресле, и даже использовать как петарды надутые презервативы с искусственной кровью. В результате у него получился самый малобюджетный фильм в истории, который собрал более миллиона долларов. Двери на большой экран после такого были распахнуты настежь.

«Паранормальное явление» (2007)

Кадр из фильма «Паранормальное явление»

Потратили: $15000

Получили: $193,3 млн Прибыль: 1,289,000%

Как заработать почти 200 миллионов долларов, потратив 15 тысяч? Можно было вложиться в биткойн в начале 2017 года и обналичить деньги в прошлом декабре, а можно снять «Паранормальное явление». И тот, и другой вариант подходит только для обладателей машины времени.

Почему фильм, большая часть из 90 минут которого снята на статичную «любительскую» камеру, может собрать так много? Ответ прост — правильная реклама, в качестве которой использовали реакцию первых зрителей-студентов на закрытых показах. После первой части «явления» было еще пять. Более дорогих, менее прибыльных, но все равно с лихвой окупавшихся.

«Двойная порция» (2004)

Кадр из фильма «Двойная порция»

Потратили: $65000

Получили: $ 22,2 млн Прибыль: 31,700%

Что будет, если в течение месяца питаться только едой из «Макдоналдса» ? Этот вопрос показался зрителям настолько актуальным, что, желая получить на него ответ, они обеспечили скромной документалке кассовый сбор в 22 миллиона долларов.

Режиссер, сценарист и продюсер картины — Морган Сперлок . Главный герой — он же. Его эксперимент принес не только большую прибыль, но и привел к тому, что корпорация McDonald’s объявила о решении снять с продажи в США порции Supersize, которые раньше были символом сети.

«Голова-ластик» (1977)

Кадр из фильма «Голова-ластик»

Потратили: $100000

Получили: $7 млн Прибыль: 6,900%

Фильмы Дэвида Линча , может быть, и «не для всех», но популярность и культовость этого режиссера оспаривать сложно. Как и Родригез, при съемках своей первой картины он столкнулся с финансовыми трудностями, поэтому растянул производство «Головы-ластика» на целых пять лет.

Деньги копил, как мог — даже газеты развозил. А тем временем его главный актер Джек Нэнс терпеливо носил оригинальную прическу своего персонажа все эти годы. История кончилась тем, что в 2004 году фильм признали «культурно значимым» и поместили на хранение в национальный киноархив США. Ну, а Линч стал снимать более дорогие фильмы.

«Ночь живых мертвецов» (1968)

Кадр из фильма «Ночь живых мертвецов»

Потратили: $114000

Получили: $30 млн Прибыль: 26,200%

Этот фильм Джорджа Ромеро стал классикой жанра «хоррор» и пятым по счету фильмом про зомби. Правда, это название ходячих мертвецов в картине не использовалось. Зато в качестве крови взяли шоколадный сироп (на черно-белой пленке можно). Интересно, что одну из главных ролей сыграл Дуэйн Джонс . Его зовут почти как «Скалу», но он был афроамериканцем, которых до этого было не принято выводить на первый план.

Сделано это было не из толерантности, а из-за скромного бюджета, заставившего Ромеро искать актеров в местном театре. По этой же причине статисты, игравшие оживших трупов, получили в качестве гонорара доллар и футболку с надписью «Я был зомби».

«Однажды» (2007)

Кадр из фильма «Однажды»

Потратили: $150000

Получили: $20, 7 млн Прибыль: 13,700%

Единственная в нашем списке история любви, да к тому же еще и мюзикл. Снят он был в Ирландии за две недели, с помощью двух цифровых камер. Главные роли в нем сыграли не актеры, а музыканты — Глен Хансард и Маркета Ирглова. Все песни к фильму они придумали сами.

Кроме того, что собрали своей игрой хорошую сумму, Глен и Маркета, спустя 10 лет знакомства, влюбились друг в друга на съемочной площадке. Так что можно еще и об этом фильм снять.

«Хэллоуин» (1978)

Кадр из фильма «Хэллоуин»

Потратили: $325000

Получили: $70 млн Прибыль: 14,400%

При небольшом бюджете создателям приходится экономить буквально на всем. Так культовую маску психопата Майка Майерса сделали из купленной за два доллара маски доктора Кирка — персонажа «Звездного пути». Все актеры носили свою собственную одежду, а главный злодей получал за день работы 25 долларов.

Самое смешное, что, хотя действие картины разворачивается в осенний День всех святых, съемки проводили весной. Для создания соответствующего антуража команде фильма пришлось раскрашивать бумажные листья в желтый цвет.

«Безумный Макс» (1979)

Кадр из фильма «Безумный Макс»

Потратили: $400000

Получили: $100 млн Прибыль: 49,800%

Прежде чем на экраны вышла «Дорога ярости» с бюджетом в 150 миллионов долларов, на свет появился оригинальный «Безумный Макс» за 400 тысяч. Но зато с Мэлом Гибсоном

Его снимали в Австралии, и из-за низкого бюджета не только отказались от 20% запланированных погонь, но и монтировали ленту на кухне у режиссера Джорджа Миллера

«Ведьма из Блэр: Курсовая с того света» (1999)

Кадр из фильма «Ведьма из Блэр: Курсовая с того света»

Потратили: $750000

Получили: $248,6 млн Прибыль: 414,300%

Сейчас, когда в фильмах используют «якобы найденные видеозаписи», критики морщат нос от дешевости этого трюка. Но, когда его впервые использовали в 1999 году, многие поверили в то, что происходящее в фильме случилось на самом деле.

Помочь зрителям так думать помогла реклама (в том числе, первая в интернете) и то, что перед выпуском фильма актёры, снимающиеся в главных ролях, были помечены на IMDB.com как «пропавшие, предположительно мертвые». Пять лет «Ведьма из Блэр» была рекордсменом, которая за каждый вложенный в ленту доллар заработала $10,931. Ну а потом пришли «Паранормальные явления» и сам знаешь, что было.

«Американские граффити» (1973)

Кадр из фильма «Американские граффити»

Потратили: $777000

Получили: $140 млн Прибыль: 17,600%

После успеха фильма «Беспечный ездок» 1969 года компания Universal Studios дала пяти молодым режиссерам возможность снять «полунезависимое» кино с бюджетом чуть ниже миллиона долларов. Среди этих счастливчиков оказался Джордж Лукас , который в своей ленте использовал актуальную для Америки тех лет тему.

В итоге, он заработал достаточно денег, чтобы реализовать свой проект под названием «Звездные войны» (ты, может быть, о нем слышал). А еще во время съемок «Граффити» ему понравилась игра паренька по фамилии Форд, и Лукас предложил ему сыграть Хана Соло. Вот так все было незадолго до отправления в «далекую-далекую галактику».

«Рокки»

Кадр из фильма «Рокки»

Потратили: $1 млн Получили: $225 млн Прибыль: 20,400%

Культовая история про боксера — фильм с самым большим бюджетом в нашем списке. Но даже этот, скромный по меркам Голливуда миллион, «Роки» получил с трудом. Причина урезанного финансирования… в Сталлоне. Сюжет, который он написал за три дня, студии United Artists понравился. Но вот в главной роли они хотели видеть более известного Марлона Брондо.

Но Сталлоне настоял на своем и взял, сколько дали. По иронии судьбы, более дорогой фильм студии «Нью-Йорк, Нью-Йорк», который вышел примерно в то же время, кое-как окупился. А вот «Рокки» не только внезапно собрал в прокате больше 200 миллионов, но и получил 10 номинаций на «Оскар», три из которых выиграл. А мы всегда говорили, что надо слушать Сталлоне.