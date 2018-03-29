11 малобюджетных фильмов, которые собрали кучу денег 

Берешь айфон. Снимаешь на него фильм. Показываешь его в кинотеатрах. Сегодня, 29 марта, состоится премьера картины «Не в себе», снятой по этой концепции.
Будет ли новая работа Стивена Содерберга пользоваться успехом, мы узнаем совсем скоро. А вот то, что эта задумка весьма дерзкая, можно сказать уже сейчас. Однако он далеко не первый «экспериментатор», который решил отступить от каноничных законов съемок фильма.
Хотя в Голливуде и царит негласное правило тратить на производство новой картины в среднем 200 миллионов долларов, было несколько фильмов, которые доказали, что и с небольшим бюджетом (меньше миллиона) можно собрать неплохую кассу. Какую? С прибылью от шести тысяч процентов до 1,289,000%.
«Музыкант» (1993)
Кадр из фильма «Музыкант»
Потратили: $7000
Получили: $2 млн Прибыль: 29, 100%
Прежде чем Роберт Родригес стал большим и известным режиссером, ему, в прямом смысле, пришлось примерить на себя роль подопытного кролика. Подработка на клинических испытаниях лекарств и помощь друзей позволили ему собрать 7 тысяч долларов.
К каким только ухищрениям не пришлось ему прибегнуть — и снимать без звука, чтобы сэкономить на аппаратуре, и катать камеру в инвалидном кресле, и даже использовать как петарды надутые презервативы с искусственной кровью. В результате у него получился самый малобюджетный фильм в истории, который собрал более миллиона долларов. Двери на большой экран после такого были распахнуты настежь.
«Паранормальное явление» (2007)
Кадр из фильма «Паранормальное явление»
Потратили: $15000
Получили: $193,3 млн Прибыль: 1,289,000%
Как заработать почти 200 миллионов долларов, потратив 15 тысяч? Можно было вложиться в биткойн в начале 2017 года и обналичить деньги в прошлом декабре, а можно снять «Паранормальное явление». И тот, и другой вариант подходит только для обладателей машины времени.
Почему фильм, большая часть из 90 минут которого снята на статичную «любительскую» камеру, может собрать так много? Ответ прост — правильная реклама, в качестве которой использовали реакцию первых зрителей-студентов на закрытых показах. После первой части «явления» было еще пять. Более дорогих, менее прибыльных, но все равно с лихвой окупавшихся.
«Двойная порция» (2004)
Кадр из фильма «Двойная порция»
Потратили: $65000
Получили: $ 22,2 млн Прибыль: 31,700%
Что будет, если в течение месяца питаться только едой из «Макдоналдса»? Этот вопрос показался зрителям настолько актуальным, что, желая получить на него ответ, они обеспечили скромной документалке кассовый сбор в 22 миллиона долларов.
Режиссер, сценарист и продюсер картины — Морган Сперлок. Главный герой — он же. Его эксперимент принес не только большую прибыль, но и привел к тому, что корпорация McDonald’s объявила о решении снять с продажи в США порции Supersize, которые раньше были символом сети.
«Голова-ластик» (1977)
Кадр из фильма «Голова-ластик»
Потратили: $100000
Получили: $7 млн Прибыль: 6,900%
Фильмы Дэвида Линча, может быть, и «не для всех», но популярность и культовость этого режиссера оспаривать сложно. Как и Родригез, при съемках своей первой картины он столкнулся с финансовыми трудностями, поэтому растянул производство «Головы-ластика» на целых пять лет.
Деньги копил, как мог — даже газеты развозил. А тем временем его главный актер Джек Нэнс терпеливо носил оригинальную прическу своего персонажа все эти годы. История кончилась тем, что в 2004 году фильм признали «культурно значимым» и поместили на хранение в национальный киноархив США. Ну, а Линч стал снимать более дорогие фильмы.
«Ночь живых мертвецов» (1968)
Кадр из фильма «Ночь живых мертвецов»
Потратили: $114000
Получили: $30 млн Прибыль: 26,200%
Этот фильм Джорджа Ромеро стал классикой жанра «хоррор» и пятым по счету фильмом про зомби. Правда, это название ходячих мертвецов в картине не использовалось. Зато в качестве крови взяли шоколадный сироп (на черно-белой пленке можно). Интересно, что одну из главных ролей сыграл Дуэйн Джонс. Его зовут почти как «Скалу», но он был афроамериканцем, которых до этого было не принято выводить на первый план.
Сделано это было не из толерантности, а из-за скромного бюджета, заставившего Ромеро искать актеров в местном театре. По этой же причине статисты, игравшие оживших трупов, получили в качестве гонорара доллар и футболку с надписью «Я был зомби».
«Однажды» (2007)
Кадр из фильма «Однажды»
Потратили: $150000
Получили: $20, 7 млн Прибыль: 13,700%
Единственная в нашем списке история любви, да к тому же еще и мюзикл. Снят он был в Ирландии за две недели, с помощью двух цифровых камер. Главные роли в нем сыграли не актеры, а музыканты — Глен Хансард и Маркета Ирглова. Все песни к фильму они придумали сами.
Кроме того, что собрали своей игрой хорошую сумму, Глен и Маркета, спустя 10 лет знакомства, влюбились друг в друга на съемочной площадке. Так что можно еще и об этом фильм снять.
«Хэллоуин» (1978)
Кадр из фильма «Хэллоуин»
Потратили: $325000
Получили: $70 млн Прибыль: 14,400%
При небольшом бюджете создателям приходится экономить буквально на всем. Так культовую маску психопата Майка Майерса сделали из купленной за два доллара маски доктора Кирка — персонажа «Звездного пути». Все актеры носили свою собственную одежду, а главный злодей получал за день работы 25 долларов.
Самое смешное, что, хотя действие картины разворачивается в осенний День всех святых, съемки проводили весной. Для создания соответствующего антуража команде фильма пришлось раскрашивать бумажные листья в желтый цвет.
«Безумный Макс» (1979)
Кадр из фильма «Безумный Макс»
Потратили: $400000
Получили: $100 млн Прибыль: 49,800%
Прежде чем на экраны вышла «Дорога ярости» с бюджетом в 150 миллионов долларов, на свет появился оригинальный «Безумный Макс» за 400 тысяч. Но зато с Мэлом Гибсоном.
Его снимали в Австралии, и из-за низкого бюджета не только отказались от 20% запланированных погонь, но и монтировали ленту на кухне у режиссера Джорджа Миллера.
«Ведьма из Блэр: Курсовая с того света» (1999)
Кадр из фильма «Ведьма из Блэр: Курсовая с того света»
Потратили: $750000
Получили: $248,6 млн Прибыль: 414,300%
Сейчас, когда в фильмах используют «якобы найденные видеозаписи», критики морщат нос от дешевости этого трюка. Но, когда его впервые использовали в 1999 году, многие поверили в то, что происходящее в фильме случилось на самом деле.
Помочь зрителям так думать помогла реклама (в том числе, первая в интернете) и то, что перед выпуском фильма актёры, снимающиеся в главных ролях, были помечены на IMDB.com как «пропавшие, предположительно мертвые». Пять лет «Ведьма из Блэр» была рекордсменом, которая за каждый вложенный в ленту доллар заработала $10,931. Ну а потом пришли «Паранормальные явления» и сам знаешь, что было.
«Американские граффити» (1973)
Кадр из фильма «Американские граффити»
Потратили: $777000
Получили: $140 млн Прибыль: 17,600%
После успеха фильма «Беспечный ездок» 1969 года компания Universal Studios дала пяти молодым режиссерам возможность снять «полунезависимое» кино с бюджетом чуть ниже миллиона долларов. Среди этих счастливчиков оказался Джордж Лукас, который в своей ленте использовал актуальную для Америки тех лет тему.
В итоге, он заработал достаточно денег, чтобы реализовать свой проект под названием «Звездные войны» (ты, может быть, о нем слышал). А еще во время съемок «Граффити» ему понравилась игра паренька по фамилии Форд, и Лукас предложил ему сыграть Хана Соло. Вот так все было незадолго до отправления в «далекую-далекую галактику».
«Рокки»
Кадр из фильма «Рокки»
Потратили: $1 млн Получили: $225 млн Прибыль: 20,400%
Культовая история про боксера — фильм с самым большим бюджетом в нашем списке. Но даже этот, скромный по меркам Голливуда миллион, «Роки» получил с трудом. Причина урезанного финансирования… в Сталлоне. Сюжет, который он написал за три дня, студии United Artists понравился. Но вот в главной роли они хотели видеть более известного Марлона Брондо.
Но Сталлоне настоял на своем и взял, сколько дали. По иронии судьбы, более дорогой фильм студии «Нью-Йорк, Нью-Йорк», который вышел примерно в то же время, кое-как окупился. А вот «Рокки» не только внезапно собрал в прокате больше 200 миллионов, но и получил 10 номинаций на «Оскар», три из которых выиграл. А мы всегда говорили, что надо слушать Сталлоне.