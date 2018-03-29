Станислав Говорухин: При показах фильма снижалось число преступлений и… расходы воды

Пятьдесят пять лет жизни режиссера, сценариста, депутата Станислава Сергеевича Говорухина отдано кинематографу. В день его рождения предлагаем вам интересные факты, связанные с самым знаменитым фильмом мастера — «Место встречи изменить нельзя».

…На экране — послевоенная Москва. Банде «Черная кошка» противостоит отдел по борьбе с бандитизмом, руководимый Глебом Жегловым (В. Высоцкий).

«Володя Высоцкий, — вспоминает Станислав Сергеевич, — так хотел сниматься в этом фильме, что, можно сказать, был зачинателем идеи — сделать картину по роману Вайнеров. И очень волновался — утвердят ли его на роль Жеглова…» Первый день съемок пришелся на день рождения Марины Влади

«Мы тогда были на даче друга, — продолжает режиссер. — И вот Марина уводит меня в другую комнату и со слезами просит: «Отпусти Володю, снимай другого артиста». А Володя говорит: «Пойми, мне так мало осталось, я не могу тратить год жизни на эту роль!» Да, много потеряли бы зрители, если бы Говорухин сдался в тот вечер. Но он не сдался. И в итоге советские милиционеры получили к своему профессиональному празднику лучший подарок за все время существования правоохранительных органов

В часы, когда шел фильм, преступность в стране сходила на нет. Но, несмотря на миллионные аудитории, на встречах со зрителями Говорухин иногда получал и нелицеприятные записки.

«Однажды пришла записка: «А стоит ли год жизни Высоцкого этой роли?» — вспоминает режиссер. — Вопрос коварный. Если бы год, который заняли съемки, он потратил на сочинение стихов, тогда ответ был бы однозначным: не стоит! Быть поэтом — таково было его главное предназначение в этой жизни! Но у Володи были другие планы, я знал их, и мы построили для него щадящий режим съемок, чтобы он мог побывать и на Таити, и совершить гастрольное турне по Америке».

Бывало и так, что Говорухин поручал снимать какие-то сцены самому Высоцкому: «Володя подумывал о режиссуре. А мне нужно было срочно ехать на фестиваль.

И я с радостным облегчением уступил ему режиссерский жезл.

Когда вернулся, группа встретила меня словами: „Он нас измучил!“ Привыкших к долгому раскачиванию работников группы поначалу ошарашивала Володина неслыханная требовательность. Объект, рассчитанный на неделю съемок, был „готов“ за четыре дня. Зато на тонировке с ним было тяжело: актер должен точно повторить то, что говорил на площадке.

Володя бушует, выносится из зала, через полчаса возвращается, покорно становится к микрофону.

Ему скучно, он уже прожил жизнь Жеглова, и творческое нутро требует нового».

Не обошлось и без «иронии судьбы»: картина, которую смотрели миллионы, была причислена к «низкому жанру». На Всесоюзном фестивале телефильмов в 1980 году из 21 фильма-участника единственным, не получившим ни приза, ни диплома, ни премии, стал «Место встречи изменить нельзя».

Любимые цитаты из фильма «Место встречи изменить нельзя»

Кошелек? Какой кошелек? На, обыщи.

СПРАВКА

Станислав Сергеевич Говорухин (род. 29 марта 1936 года, Пермский край, СССР) — актер, кинорежиссер, сценарист, продюсер, политический деятель. Депутат Госдумы (с 1993 года), председатель Комитета Государственной думы по культуре.

Режиссер фильмов «Вертикаль», «В поисках капитана Гранта», «Десять негритят», «Так жить нельзя…», «Конец прекрасной эпохи »

За тех, кто в МУРе!

Преступники используют разные методы, чтобы побольше урвать у обескровленного войной государства.

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