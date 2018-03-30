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Актер Ф. Добронравов останется в больнице на реабилитации
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Актер Ф. Добронравов останется в больнице на реабилитации 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Народный артист РФ, актер Московского театра сатиры Федор Добронравов находится в больнице на реабилитации. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил художественный руководитель театра Александр Ширвиндт.
«Федор Викторович еще будет там (в больнице — прим. Агентства «Москва) на реабилитации», — сказал он.
Когда актер сможет вернуться на сцену, станет понятно через несколько дней, добавил А. Ширвиндт.
О госпитализации актера стало известно 18 марта.
Ранее Агентство «Москва» со ссылкой на заведующую труппой Театра сатиры Брониславу Чунихину сообщало, что Ф. Добронравов 1 апреля может выйти на сцену.
Ф. Добронравов снялся в таких фильмах и сериалах, как «Сваты», «Ликвидация», «День радио».
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