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Конь Юлий «обогнал» кота Бегемота
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Конь Юлий «обогнал» кота Бегемота 

Tlum.ru 58 минут назад
Фото: Tlum.ru
Недавно в Фонде кино прошла большая презентация проектов (именно оттуда мы узнали, что у Коня Юлия может быть сольник). Теперь, посовещавшись, Фонд предоставил список с рейтингом самых приоритетных фильмов.
Первые места списка заняли героические ленты — «Огонь» и «Союз спасения», за ними — вторая часть «Притяжения» и фильм «Повелитель ветра». А вот уже на пятом месте списка оказался детский фильм «Конек-Горбунок». На девятом месте — новая часть «Трех богатырей», а сразу следом десятку замыкает «Конь Юлий и большие скачки». Таким образом, экранизация «Мастера и Маргариты» Булгакова становится менее приоритетной, чем сольник про говорящую лошадь.
«Урфин Джюс 2» занял 13-ую строчку рейтинга. Этот список не означает, что все перечисленные фильмы получат господдержку, просто показывает приоритеты Фонда. Кстати, они не очень совпадают с приоритетами наших читателей. В голосовании на Tlum.Ru «Конек-Горбунок» занял только четвертое место! После двух мультфильмов студии «Мельница» и варианта «Против всех».
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