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Минниханов выделит 10 млн руб. на съемки татарской комедии «День эчпочпака»
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Минниханов выделит 10 млн руб. на съемки татарской комедии «День эчпочпака» 

АиФ Казань 2 часа назад
Фото: АиФ Казань
Президент РТ Рустам Минниханов выделит 10 млн рублей на съемки татарской комедии «День эчпочмака», сообщает пресс-служба КФУ.
Автор сценария и режиссер Салават Юзеев рассказал, что фильм будут снимать на татарском языке с русским дубляжем. Главный герой картины — деревенский тракторист, главное увлечение которого танцы. У него есть две дочки и жена, жаждущая переехать в город. Из-за этого супруги ссорятся, и жена, забрав старшую дочь, уезжает. Между тем, в соседнем районе организуют праздник — День эчпочмака, чтобы прославить свое поселение на всю страну. Главным событием праздника должно стать соревнование по поеданию треугольников. Главный герой случайно попадает на соревнования и через телевидение обращается к жене с просьбой вернуться. За главного героя начинают болеть все зрители, и он побеждает.
В фильме планируют задействовать звезд отечественного кино, например, Дмитрия Нагиева, который будет играть самого себя.
«Мы планируем, что в нашей картине будет масса трюков, веселые драки, массовые сцены. Мы хотим создать веселую комедию», — подчеркнул режиссер.
Общий бюджет фильма составит 20 млн рублей, из которых половину выделит президент республики, еще 10 млн соберут благодаря спонсорам. Планируется, что фильм выйдет в 2019 году.
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