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Финансируемый Миннихановым «День эчпочмака» снимут на татарском языке
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Финансируемый Миннихановым «День эчпочмака» снимут на татарском языке 

Казанский репортер 1 час назад
Фото: Казанский репортер
Съемки семейной комедии «День эчпочмака» пройдут в Татарстане. О предстоящей работе в ходе форума «Время кино» в КФУ сообщила продюсер Марина Галицкая. По словам Галицкой, сниматься в картине будут российские киниозвезды. Сценарий к «эчпочмаку» написал Салават Юзеев. Он же станет и режиссером фильма. Бюджет картины 20 миллионов рублей, в том числе, 10 миллионов рублей выделит президент РТ Рустам Минниханов. Еще 10 миллионов рублей надеются собрать на платформах краудфандинга. Кроме того, есть шанс привлечь спонсорскую помощь. Съемки еще не начались, нокартина уже продвигается в сети Интернет. Интересно, что снимать «День эчпочмака» будут на татарском языке, затем организуют русский дубляж. Актерский состав пока не утвержден, однако создатели фильма надеются пригласить российских кинозвезд, которым предложат сыграть самих себя. В том числе, такой приглашенной звездой может стать Дмитрий Нагиев. «Мы планируем, что в нашей картине будет масса трюков, веселые драки, массовые сцены. Мы хотим создать веселую комедию», — рассказал Салават Юзеев. В случае получения финансирования фильм выйдет на экраны в 2019 году, передает пресс-служба КФУ.
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