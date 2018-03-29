СМИ: Лару Крофт опять заменят?

Ходят слухи, что Алисию Викандер , сыгравшую расхитительницу гробниц в новом фильме "Tomb Raider: Лара Крофт", хотят заменить в сиквеле.

По сообщениям источников, Warner Bros. для съемок следующих частей фильма планирует пригласить другую актрису. Как отмечает Crazy Days and Nights, продюсеров не устроили кассовые сборы картины, а фанаты остались недовольны актерской игрой Викандер.

Пока официального подтверждения этой информации нет, но дыма без огня, как известно, не бывает.