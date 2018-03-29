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СМИ: Лару Крофт опять заменят?
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СМИ: Лару Крофт опять заменят? 

Рамблер 1 час назад
Фото: кадр из фильма "Tomb Raider: Лара Крофт",
Ходят слухи, что Алисию Викандер, сыгравшую расхитительницу гробниц в новом фильме "Tomb Raider: Лара Крофт", хотят заменить в сиквеле.
По сообщениям источников, Warner Bros. для съемок следующих частей фильма планирует пригласить другую актрису. Как отмечает Crazy Days and Nights, продюсеров не устроили кассовые сборы картины, а фанаты остались недовольны актерской игрой Викандер.
Пока официального подтверждения этой информации нет, но дыма без огня, как известно, не бывает.
Фильм "Tomb Raider: Лара Крофт" вышел на российские экраны 15 марта, но был воспринят неоднозначно. Многие зрители сравнивают Викандер с "первой" Ларой Крофт, которую сыграла Анджелина Джоли. И, хотя при бюджете 94 миллиона долларов картина собрала 212, оценки прессы и фанатов оставляют желать лучшего.
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