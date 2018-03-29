Где нашел свои миллионы первый советский Остап Бендер

Он сыграл в тридцати фильмах, но запомнился только одной ролью — Остапа Бендера в «12 стульях» Леонида Гайдая . Его называли баловнем судьбы, но Арчил Гомиашвили считал эту роль проклятием. 23 марта 1926 года родился любимый актер, сумевший осуществить мечту своего героя. Но все, кто знали Гомиашвили близко, считали, что он был намного интереснее, талантливее, сообразительнее и удачливее Остапа Бендера. «Лёд тронулся, господа присяжные заседатели!» В юности Арчил Гомиашвили был бесшабашным хулиганом. Он часто дрался, за что постоянно попадал в милицию. Но при этом учился в тбилисском техникуме при Академии художеств. Он был талантливым художником.

Не удивительно, что его заметил Георгий Товстоногов и пригласил оформить постановку в Тбилисском театре имени Грибоедова. Потом режиссер предложил харизматичному парню роль в своем спектакле. Так судьба Гомиашвили круто изменилась.

Правда, актерская судьба началась с судимости. Он вместе с другом срезал кожу с кресел в зрительном зале театра и продал сапожнику. В результате отсидел два года. После войны Товстоногов уехал из Тбилиси в Москву. Гомиашвили отправился за ним, поступил в Школу-студию МХАТ. Но диплом не получил. На последнем курсе он участвовал в драке, из-за которой чуть не угодил в тюрьму.

Чтобы опять не оказаться на скамье подсудимых, Арчил вернулся в Тбилиси, а в 58-м переехал в грузинский портовый город Поти. Интересно, что именно там актер впервые примерил на себе образ великого комбинатора. Он поставил спектакль по мотивам «Золотого теленка» «Похождения Остапа Бендера», в котором играл всех героев, в том числе Зосю Синицкую. Целых 13 лет артист ездил со своим спектаклем, и не только по Грузии. «Что же вы на меня смотрите, как солдат на вошь? Обалдели от счастья?» Арчил Гомиашвили и Сергей Филиппов . «12 стульев». Кадр из фильма

В начале 1970 года Гайдай начал поиски главного героя в свой фильм «12 стульев». Он просмотрел более 100 актеров, 23 из которых ему более-менее понравились. Все звезды советского кинематографа примерили знаменитую белую фуражку Остапа: Лазарев, Борисов, Губенко, Мишулин, Басов, Евстигнеев, Гафт, Баталов, Ширвинд, Каневский, Козаков и многие другие. Режиссер решил снимать Владимира Высоцкого, но к началу съемок, которые были намечены на март, артист ушел в запой.

Пришлось Гайдаю в срочном порядке менять исполнителя. На этот раз выбор пал на Александра Белявского (будущего Фокса из «Место встречи изменить нельзя»). Но Белявский и Филиппов не смотрелись вместе в кадре. Пришлось переносить съемки на середину апреля и в срочном порядке искать актера. И тут кто-то рассказал Леониду Иовичу, что уже много лет на сцене успешно играет Бендера неизвестный грузинский актер.

Гайдай в срочном порядке разыскал Арчила и вызвал его на пробы, которые прошли успешно. Однако худсовету не понравилось, что великий комбинатор стал грузином. Пришлось режиссеру убеждать, что отец Бендера был турецкоподданным, а мама могла быть кем угодно.

После выхода картины на экраны Гомиашвили стал всесоюзной звездой. Для него открывались все двери, даже министерские. Он ездил с гастролями, был востребованным. Перебрался с семьей в Москву. Ему дали квартиру, в которой когда-то жила дочка Сталина Светлана Аллилуева , в знаменитом Доме на набережной. Казалось, впереди столько ролей и творческих замыслов. «Мы чужие на этом празднике жизни» «Мимино». 1977 год. Кадр из фильма

В 1973 году Гомиашвили пришел в Театра имени Ленинского комсомола, но тогда же главным режиссером театра стал Марк Захаров , который принялся строить будущий «Ленком». По словам Гомиашвили, режиссер загубил его театральную карьеру. Они были непримиримыми оппонентами. И Арчил был вынужден уйти.

Также он не мог забыть момента, когда принес Захарову сценарий мюзикла по «Золотому теленку». Режиссер сказал, что не интересуется творчеством Ильфа и Петрова. При этом сам уже снимал «12 стульев».

Гомиашвили сыграл Бендера в картине «Комедия давно минувших дней». 1980 год. Кадр из фильма «Знойная женщина — мечта поэта» В 1971 году Татьяна Лиознова начала подготовку к съемкам многосерийного фильма «Семнадцать мгновений весны». На роль Штирлица режиссер планировала взять Арчила Гомиашвили. У Татьяны Михайловны и Арчила Михайловича был в то время роман. Говорят, что влюбленные планировали даже пожениться.

Но в творческие планы, как всегда, вмешалось начальство. Лиозновой напомнили о Бендере, которого прекрасно воплотил на экране Гомиашвили, и посчитали, что зрители будут видеть в военной драме не разведчика, а хитроумного комбинатора. К тому же Вячеслав Тихонов пытался доказать всем, что роль Штирлица создана именно для него.

Давление на Лиознову оказывалось со всех сторон. А она не стала защищать Гомиашвили, и тот вспылил, обиделся и уехал в Грузию. По словам актера, только Григорий Иванович Бритиков, тогдашний директор киностудии имени Горького, прислал ему три телеграммы. Первая была с просьбой вернуться в Москву и приступить к работе. Вторая — с предложением роли Мюллера. И третья, в которой говорилось, что на роль Штирлица и Мюллера утверждены другие артисты, а Гомиашвили желают творческих успехов.

Памятник Остапу Бендеру в Чебоксарах. Источник: wikipedia «Может быть, тебе ещё дать ключ от квартиры, где деньги лежат?» Об актере ходит легенда, что он — первый советский миллионер, по крайней мере среди актеров. Оказывается, это правда. В свое время он очень хотел снять фильм по книге Майкла Филда «Америка глазами таксиста». Этот немецкий миллионер держал игровые залы по всей Западной, а потом объединенной Германии.

Как-то на гастролях Гомиашвили с ним познакомился и был поражен его судьбой. Когда-то Майкл приехал в Америку и оказался на самом дне — ковырялся в поисках еды на помойке. Это не сломало Филда и он сумел стать одним из воротил игорного бизнеса. Арчил захотел снять фильм об этом удивительном человеке.

Бизнесмен горячо поддержал идею и обещал профинансировать. Полтора года шла подготовка: был написан сценарий, подобраны актеры, найдены локации. Актер постоянно мотался между Берлином и Москвой, а Филд все тянул, находил причины отложить проект. После очередного отказа Арчил понял, что финансирования не будет.

В какой-то раз он летел на встречу с богатым партнером, понимая, что проект закроется. В отвратительном настроении актер зашел в казино. Он иногда играл в рулетку и всегда ставил на одно и то же число — день своего рождения — 23. И в этот раз поставил — и чудо! Раз за разом шарик попадал в ячейку под номером 23. В результате куш составил около 130 тысяч марок (в 1990 году курс марки к доллару был 1 марка — 0,62 доллара).

Деньги Гомиашвили решил пустить на съемки фильма. Артист пришел на встречу к бизнесмену и уже был готов к отказу в финансировании. Так и случилось. Но Майкл Филд хотел сделать грузину подарок за потраченное время и проведенную работу. И Гомиашвили стал владельцем 10 игровых залов в Германии.

Артист с головой окунулся в бизнес. А через несколько месяцев сложил в пакет 500 тысяч марок и отправился к своему щедрому другу. Таким образом он хотел отблагодарить Филда. Тот был шокирован поступком Арчила и произнес: «Дороже денег твое внимание и благодарность. Сделаем вид, что деньги я взял».

Актер сыграл Сталина в 5 фильмах. «Государственная граница». 1986. Кадр из фильма «Считаю вечер воспоминаний закрытым» В Германии Гомиашвили прожил недолго. Заработав денег, он вернулся в Москву, открыл ресторан «Золотой Остап», который славился своей щедростью и гостеприимством. По словам жены артиста, Татьяны Федоровны, в первое время заведение не приносило прибыли, так как Арчил не брал деньги с дорогих гостей. А к нему приезжали артисты, спортсмены, политики и бизнесмены.

Актер проводил в своем «Золотом Остапе» круглые сутки. Настолько увлекся новым делом, что отказывался от съемок и театральных проектов. При этом не забывал помогать тем, кто нуждался. Например, платил стипендию студентам ВГИКа.

В 2004-м врачи поставили Гомиашвили страшный диагноз — рак легких. Родные актера рассказывали, что после вердикта докторов он молчал почти месяц. Арчил Михайлович боролся за жизнь, лечился, но не сумел одержать победу над страшной болезнью. Он умер в последний день весны 2005 года в возрасте 79 лет.

Могила артиста на Троекуровском кладбище. Источник: wikipedia