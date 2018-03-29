Красива и опасна: Светлана Ходченкова научилась фехтовать

@svetlana_khodchenkovaКрасива и опасна: Светлана Ходченкова научилась фехтоватьИнтерес к спортивным фильмам растет. Оно и немудрено, ведь недавняя драма о советских баскетболистах «Движение вверх» побила все кассовые сборы в нашей стране. Светлана Ходченкова (35) тоже с удовольствием приняла решение сыграть в фильме о фехтовальщицах. Тема небанальная, а в процессе необходимо было научиться владеть рапирой. А каждый раз пробовать новое в работе — одно из преимуществ актерской работы. Светлана поделилась с подписчиками кадрами со съемочной площадки: «На острие» — это первый в истории российского кинематографа фильм о фехтовании. Две главные героини — лучшие саблистки России. Одна из них давно уже на вершине славы, вторая неожиданно ворвалась в сборную и начинает выигрывать практически все турниры. Между двумя великими фехтовальщицами начинаются настоящие бои и на турнирах и в жизни.

Публикация от Actress/official page (@svetlana_khodchenkova) 29 Мар 2018 в 6:01 PDT Публикация от Actress/official page (@svetlana_khodchenkova) 20 Мар 2018 в 8:08 PDT Не сомневаемся, что фильм, который выйдет на экраны в 2019 году, ждет успех. Впрочем, как и все проекты с участием Светланы Ходченковой. А тем временем СМИ уверены: Светлана Ходченкова снова выходит замуж.