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Звезда «Игры престолов» в сиквеле «Чудо-женщины»
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Звезда «Игры престолов» в сиквеле «Чудо-женщины» 

Рамблер 1 час назад
Фото: кадр из сериала «Игра престолов»
Голливудский актер Педро Паскаль, получивший известность после съемок в четвертом сезоне "Игры престолов", может появиться в картине "Чудо-женщина 2".
Планируется, что Паскаль сыграет одну из ключевых ролей, но точное имя персонажа пока держат в секрете, уточняет Deadline.
Паскаль уже появлялся в фильме о "Чудо-женщине" в 2011 году, кроме того он успел поработать и с режиссером Петти Смит, которая будет снимать сиквел.
По информации таблоидов, начало съемок фильма "Чудо-женщина 2" планируется на 2018 год.
Кинолента "Чудо-женщина" вышла в 2017 году, и оказалась самой успешной картиной, посвященной приключениям супергероев киновселенной DC.
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