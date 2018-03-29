Звезда «Игры престолов» в сиквеле «Чудо-женщины»

Голливудский актер Педро Паскаль , получивший известность после съемок в четвертом сезоне "Игры престолов", может появиться в картине "Чудо-женщина 2".

Планируется, что Паскаль сыграет одну из ключевых ролей, но точное имя персонажа пока держат в секрете, уточняет Deadline.

Паскаль уже появлялся в фильме о "Чудо-женщине" в 2011 году, кроме того он успел поработать и с режиссером Петти Смит, которая будет снимать сиквел.

По информации таблоидов, начало съемок фильма "Чудо-женщина 2" планируется на 2018 год.

Кинолента "Чудо-женщина" вышла в 2017 году, и оказалась самой успешной картиной, посвященной приключениям супергероев киновселенной DC.