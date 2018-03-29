Кинофестиваль «Балтийские дебюты» пройдет в Светлогорске в июле

КАЛИНИНГРАД, 29 марта. / ТАСС /. Пятнадцатый международный кинофестиваль «Балтийские дебюты» с участием кинематографистов из десяти стран пройдет в июле в городе-курорте Светлогорск на побережье Балтийского моря, сообщили ТАСС в правительстве Калининградской области.

"Кинофестиваль «Балтийские дебюты», который в нынешнем году станет юбилейным, пройдет с 8 по 13 июля в Театре эстрады «Янтарь-холл» в курортном Светлогорске", — сказали в пресс-службе. Об этом было объявлено по итогам совещания в региональном правительстве под руководством губернатора Антона Алиханова с организаторами кинофорума — первым президентом фестиваля, ректором Всероссийского государственного института кинематографии имени С. А. Герасимова Владимиром Малышевым и продюсером Федором Поповым

На данный момент уже известно, что в конкурсной программе фестиваля зрителям и жюри будут представлены новые работы молодых режиссеров десяти стран региона Балтийского моря, некоторые из них — совместного производства. По сложившейся традиции, ряд фильмов на форуме будут показаны зрителям впервые.

По словам Алиханова, «Балтийские дебюты» уже стали знаковым событием для региона. Кинофестиваль является площадкой, где начинающие режиссеры, актеры, продюсеры «заявляют о себе в мире большого кинематографа», отметил губернатор.

Первые «Балтийские дебюты», которые проводятся при поддержке Минкультуры РФ и правительства Калининградской области, состоялись в 2004 году. В 2017 году в конкурсной программе фестиваля были показаны девять кинолент начинающих режиссеров из Германии, Дании, Латвии, Норвегии, Польши, России, Финляндии, Швеции и Эстонии, пять фильмов были премьерными для России. Лучшим фильмом международное жюри назвало психологическую драму эстонского режиссера Валло Тоомла «Лицемеры».

Почетными гостями предстоящего 15-го фестиваля «Балтийские дебюты» станут известные кинодеятели и актеры из России и стран зарубежья.