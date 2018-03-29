«Горько!» кричат и в Латинской Америке

Конечно, и сомнений нет — все вы помните фильм «Горько!» Свадебная комедия Жоры Крыжовникова собрала в российском прокате более 25 млн долларов и привела в кинотеатры четыре миллиона зрителей. Ну а минувшей ночью в Мексике состоялась премьера латиноамериканского ремейка картины.

Локальная версия носит название «Пока свадьба не разлучит нас» («Hasta que la boda nos separe»). Это первая официальная адаптацию российского фильма за рубежом. Картина выйдет в широкий прокат в Латинской Америке 29 марта 2018.

Сюжет мексиканской версии «Горько!» повторяет оригинальный фильм и повествует о молодой паре, которая готовит две свадьбы. Режиссером адаптации стал Сантьяго Лимон, участник кинофестивалей в Лас-Вегасе и Чикаго. Продюсером картины стал Тимур Бекмамбетов

— «Горько!» — это фильм про столкновение внешнего и внутреннего, гламура и традиций, про конфликт поколений и ценность семьи. Мы узнаем в фильме характеры и ситуации из нашей реальной жизни. Но что важнее — этот эффект универсален: мы наблюдали его не только в России, но и на показах в Риге, Киеве, Казахстане и даже в Нью-Йорке. Это по-настоящему народное кино.