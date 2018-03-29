Повторит ли «Аквамен» провал «Лиги справедливости»

После провала «Лиги справедливости», создатели сольных фильмов о супергероях DC всерьез обеспокоены своими работами. Режиссер грядущего «Аквамена» Джеймс Ван пока не представил ни одного трейлера к фильму.

Постановщик задерживает выход трейлера из-за постоянных доработок. Ван признается, что виной всему его перфекционизм. В «Аквамене» используется много спецэффектов, некоторые сцены требуют кропотливой работы.

Режиссер не хочет представлять на суд зрителей сырой материал. Об этом Ван сообщил в Twitter.

Как известно, Marvel пошли другим путем. Сначала студия выпустила сольные картины о супергероях, а затем объединила их в одной вселенной. DC же представили сборную «солянку», оставив сольники на потом. В итоге «Лига справедливости» признана худшим фильмом киновселенной.

Увидеть результат работы Джеймса Вана зрители смогут 20 декабря 2018 года.