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Повторит ли «Аквамен» провал «Лиги справедливости»
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Повторит ли «Аквамен» провал «Лиги справедливости» 

Киноафиша 26 минут назад
Фото: Киноафиша
После провала «Лиги справедливости», создатели сольных фильмов о супергероях DC всерьез обеспокоены своими работами. Режиссер грядущего «Аквамена» Джеймс Ван пока не представил ни одного трейлера к фильму.
Постановщик задерживает выход трейлера из-за постоянных доработок. Ван признается, что виной всему его перфекционизм. В «Аквамене» используется много спецэффектов, некоторые сцены требуют кропотливой работы.
Режиссер не хочет представлять на суд зрителей сырой материал. Об этом Ван сообщил в Twitter.
Как известно, Marvel пошли другим путем. Сначала студия выпустила сольные картины о супергероях, а затем объединила их в одной вселенной. DC же представили сборную «солянку», оставив сольники на потом. В итоге «Лига справедливости» признана худшим фильмом киновселенной.
Увидеть результат работы Джеймса Вана зрители смогут 20 декабря 2018 года.
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