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Автор сериала «Рассказ служанки» снимет фильм об отце Анны Франк
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Автор сериала «Рассказ служанки» снимет фильм об отце Анны Франк 

Киноафиша 43 минуты назад
Фото: Киноафиша
Режиссер и оператор Рид Морано поставит фильм «Хранитель дневника». Картина расскажет историю Отто Франка, который искал издателя для публикации дневника его дочери, Анны Франк. Дневник девушки стал одним из документальных произведений о Холокосте. Лишь одна женщина помогла Франку. Амбициозный молодой редактор Барбара Циммерман впоследствии стала основателем New York Review of Books.
Сценарий к фильму написали Сэм Франко и Эван Килгор. Права на фильм выкупила Fox Searchlight. Продюсерами проекта выступят Мэтти Лешем и Линн Харрис.
Рид Морано поставила несколько сериалов: «Остановись и гори», «Миллиарды», «Рассказ служанки», «Я думаю, теперь мы одни». В 2015 году режиссер представила полнометражную игровую картину «Луговая страна» с Оливией Уайлд, Люком Уилсоном и Джованни Рибизи в главных ролях.
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