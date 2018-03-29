Автор сериала «Рассказ служанки» снимет фильм об отце Анны Франк

Режиссер и оператор Рид Морано поставит фильм «Хранитель дневника». Картина расскажет историю Отто Франка , который искал издателя для публикации дневника его дочери, Анны Франк. Дневник девушки стал одним из документальных произведений о Холокосте. Лишь одна женщина помогла Франку. Амбициозный молодой редактор Барбара Циммерман впоследствии стала основателем New York Review of Books.

Сценарий к фильму написали Сэм Франко и Эван Килгор. Права на фильм выкупила Fox Searchlight. Продюсерами проекта выступят Мэтти Лешем и Линн Харрис.