Netflix выпустит сериал по мотивам мифов о короле Артуре

Стрим-сервис выкупил права на экранизацию иллюстрированного подросткового романа «Проклятая» Фрэнка Миллера («Город грехов») и Тома Вилера («Кот в сапогах»). Авторы романа станут продюсерами проекта. Netflix планирует выпустить сериал из 10 эпизодов.

Роман «Проклятая» основан на переосмыслении мифов о короле Артуре. Главный персонаж произведения — девочка-подросток Ниму. В будущем ей предстоит стать владычицей священного озера. После смерти матери Ниму знакомится с молодым наемником Артуром, который ищет загадочного Мерлина.

Netflix приобрел права на экранизацию еще до выхода книги в свет. Вилер продолжает работать над текстом, а Миллер занимается иллюстрациями. Роман попадет на книжные прилавки осенью 2019 года.

Фрэнк Миллер — известный автор комиксов. Он выпустил «Бэтмен. Год первый», «300 спартанцев», «Возвращение темного рыцаря». Вместе с Робертом Родригесом экранизировал «Город грехов».

Вилер работал над мультфильмами «ЛЕГО Ниндзяго Фильм» и «Кот в сапогах». Недавно закончил текст для полнометражного фильма «Даша-путешественница».