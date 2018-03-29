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Netflix выпустит сериал по мотивам мифов о короле Артуре
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Netflix выпустит сериал по мотивам мифов о короле Артуре 

Киноафиша 45 минут назад
Фото: Киноафиша
Стрим-сервис выкупил права на экранизацию иллюстрированного подросткового романа «Проклятая» Фрэнка Миллера («Город грехов») и Тома Вилера («Кот в сапогах»). Авторы романа станут продюсерами проекта. Netflix планирует выпустить сериал из 10 эпизодов.
Роман «Проклятая» основан на переосмыслении мифов о короле Артуре. Главный персонаж произведения — девочка-подросток Ниму. В будущем ей предстоит стать владычицей священного озера. После смерти матери Ниму знакомится с молодым наемником Артуром, который ищет загадочного Мерлина.
Netflix приобрел права на экранизацию еще до выхода книги в свет. Вилер продолжает работать над текстом, а Миллер занимается иллюстрациями. Роман попадет на книжные прилавки осенью 2019 года.
Фрэнк Миллер — известный автор комиксов. Он выпустил «Бэтмен. Год первый», «300 спартанцев», «Возвращение темного рыцаря». Вместе с Робертом Родригесом экранизировал «Город грехов».
Вилер работал над мультфильмами «ЛЕГО Ниндзяго Фильм» и «Кот в сапогах». Недавно закончил текст для полнометражного фильма «Даша-путешественница».
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