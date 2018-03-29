Себастиан Стэн снимется в проекте Леонардо Ди Каприо

Дебютный роман Джоша Базелла «Быстрее смерти» экранизирует Гор Вербински («Мексиканец», Невероятная жизнь Уолтера Митти»). Спродюсируют картину Леонардо Ди Каприо , Дженнифер Дэвиссон и Джули Йорн. Сценарий был написан Брайаном Коппельманом и Дэвидом Левиеном.

История рассказана от имени медицинского резидента Федеральной программы Питера Брауна (его сыграет Себастиан Стэн). В своих воспоминаниях он рассказывает о том, как попал в семью мафиози и стал наёмным убийцей. В настоящем он должен спасти одного гангстера.

Студия New Regency изначально приобрела права на книгу после ее публикации в январе 2009 года. Был разработан проект художественного фильма. На главную роль рассматривали Леонардо Ди Каприо. Проект перешел к HBO в декабре 2011 года, но с тех пор о нем мало что было известно.

Себастиан Стэн наиболее известен по роли Баки Барнса в киновселенной Marvel. В 2017 году сыграл одну из главных ролей в фильме «Тоня против всех».