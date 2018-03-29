Появилось официальное название сиквела «Оно»

Вместить массивный роман Стивена Кинга в одну полнометражную ленту невозможно. Поэтому в прошлогоднем фильме «Оно» режиссер Андреас Мускетти сконцентрировался на одной части фильма и оставил задел для сиквела.

Недавно стало известно, что вторая часть будет озаглавлена «Оно: Часть 2». Рабочее название картины — «Largo».

В первой части «Оно» Мускетти сфокусировался на юных персонажах романа, чтобы зрители установили с ними эмоциональную связь. Дети сталкиваются с опасностями подобно взрослым. К слову, в сериале по роману «Оно», снятом в 1990-ых годах, повествование также разбито на две части.

Съемки фильма стартуют этим летом. Во второй части «Оно» будет задействованы актеры первого фильма. Пока неизвестно, кто будет играть повзрослевших персонажей. Сообщается, что Джессика Честейн сыграет Беверли.

Сиквел планируют выпустить в сентябре 2019 года.