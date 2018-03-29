Одинокий Кощей желает познакомиться

Киностудия имени Горбкого и кинокомпания КиноАтис начали работу над совместным проектом под рабочим названием «Кощей. Похититель невест».

Оригинальный и современный сценарий по мотивам сказок А. Н. Афанасьева стали Роман Артемьев ("Человек из будущего") и Генрих Небольсин. Артемьев выступает и в роли режиссера (вместе с Инной Евланниковой).

Что же стоит за идеей, почему вдруг в центре внимания киношников оказался Кощей?

— «Кощей» — весьма необычный проект. Он интересен прежде всего тем, что благодаря кажущейся несерьезности жанра позволяет спокойно поразмышлять о важных вопросах. Этот проект обращен главным образом к подростковому зрителю, но, безусловно, мы уверены, что он будет интересен семейной аудитории. Сценарий наполнен приключениями героев и неожиданными поворотами сюжета. Главный персонаж — чрезвычайно современен, хотя и подан достаточно гротескно.

В анимационном фильме, жанр которого авторы определяют как сказочная комедия, пойдет речь об одном из самых загадочных персонажей русских сказок — Кощее Бессмертном. В этой живой, оригинальной истории зритель сможет по-новому взглянуть на извечного антигероя, который предстанет в совершенно ином для себя лирическом ракурсе.

Рассказывает Вадим Сотсков , генеральный директор и продюсер «КиноАтис»:

— Сценарий Романа Артемьева очень интересен, во-первых, своей простотой и понятностью, во-вторых, увлекательностью и хорошим юмором. Несмотря на фольклорную основу, должен получиться не пышный старорусский лубок, а современная актуальная анимационная картина. Образ всеми известного злодея Кощея здесь очень отличается от канонического! В нашем фильме Кощей, конечно, тоже не положительный персонаж, но несколько раз по ходу действия он будет трансформироваться, что очень любопытно. Зрителей ждет много сюрпризов!

В настоящее время картина находится в предподготовительном периоде: ведется работа над диалогами, концептуальная разработка персонажей и фонового решения фильма, технологические пробы анимации.

Итак, о чем пойет речь? Разочаровавшийся в любви закоренелый холостяк Кощей вынужден под угрозой смерти похитить девушку. С этого момента начинается удивительная череда приключений, в которых Кощей волею случая оказывается настоящим героем, противостоящим злым силам.

Предполагается, что лента выйдет в прокат в 2021 году.