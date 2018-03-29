Одинокий Кощей желает познакомиться 

Киностудия имени Горбкого и кинокомпания КиноАтис начали работу над совместным проектом под рабочим названием «Кощей. Похититель невест».
Оригинальный и современный сценарий по мотивам сказок А. Н. Афанасьева стали Роман Артемьев ("Человек из будущего") и Генрих Небольсин. Артемьев выступает и в роли режиссера (вместе с Инной Евланниковой).
Что же стоит за идеей, почему вдруг в центре внимания киношников оказался Кощей?
Сергей Зернов, генеральный директор «Киностудии им. Горького», рассказываю:
— «Кощей» — весьма необычный проект. Он интересен прежде всего тем, что благодаря кажущейся несерьезности жанра позволяет спокойно поразмышлять о важных вопросах. Этот проект обращен главным образом к подростковому зрителю, но, безусловно, мы уверены, что он будет интересен семейной аудитории. Сценарий наполнен приключениями героев и неожиданными поворотами сюжета. Главный персонаж — чрезвычайно современен, хотя и подан достаточно гротескно.
В анимационном фильме, жанр которого авторы определяют как сказочная комедия, пойдет речь об одном из самых загадочных персонажей русских сказок — Кощее Бессмертном. В этой живой, оригинальной истории зритель сможет по-новому взглянуть на извечного антигероя, который предстанет в совершенно ином для себя лирическом ракурсе.
Рассказывает Вадим Сотсков, генеральный директор и продюсер «КиноАтис»:
— Сценарий Романа Артемьева очень интересен, во-первых, своей простотой и понятностью, во-вторых, увлекательностью и хорошим юмором. Несмотря на фольклорную основу, должен получиться не пышный старорусский лубок, а современная актуальная анимационная картина. Образ всеми известного злодея Кощея здесь очень отличается от канонического! В нашем фильме Кощей, конечно, тоже не положительный персонаж, но несколько раз по ходу действия он будет трансформироваться, что очень любопытно. Зрителей ждет много сюрпризов!
В настоящее время картина находится в предподготовительном периоде: ведется работа над диалогами, концептуальная разработка персонажей и фонового решения фильма, технологические пробы анимации.
Итак, о чем пойет речь? Разочаровавшийся в любви закоренелый холостяк Кощей вынужден под угрозой смерти похитить девушку. С этого момента начинается удивительная череда приключений, в которых Кощей волею случая оказывается настоящим героем, противостоящим злым силам.
Предполагается, что лента выйдет в прокат в 2021 году.