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Российский «Лед» поставит новый рекорд в Китае
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Российский «Лед» поставит новый рекорд в Китае 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Пока в России продолжается прокат фильма «Лед», он одновременно начнется в Китае — это редкость для российских картин. В России «Лед» бьет все рекорды, за первые 12 дней он собрал более миллиарда рублей. Такая судьба может ждать картину молодого дебютанта Олега Трофима и здесь, в Китае. До сих пор самым кассовым российским, да и вообще зарубежным неамериканским фильмом, в Китае была лента Бондарчука «Сталинград». В КНР ее показывали на 11 тысячах экранах. Площадка для показа «Льда» будет вдвое больше. «Таким образом, если только в первый уик-энд показов будет распродано только 50 процентов билетов — наша задача уже будет выполнена», — отмечает Бондарчук.
"Лед" будет вторым в нынешнем году российским фильмом, выходящим на китайские экраны. Первым стал «Салют-7», показ которого с аншлагом состоялся в январе.
"Лед" на китайские экраны выйдет в отредактированной версии: фильм будет на 25 минут короче. Бондарчук отметил, что это обосновано не цензурой, а необходимостью подстроится под ощущение темпоритма китайской аудитории. У создателей фильма получилось: на предпоказе аудитория смеялась и плакала вместе с героями киносаги. Уже сейчас можно с уверенностью говорить, что показ «Льда», который по-китайски назвали «Королева катка», в Поднебесной пройдет с аншлагом.
прямая речь
Федор Бондарчук (пресс-конференция для журналистов ведущих российских и китайских СМИ):
"Лед" — это как раз тот самый пример, когда зрителя картина может объединить. В картине много музыки, мелодии наши принимают, песни наши поют. Все составляющие «Льда» здесь будут востребованы.
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