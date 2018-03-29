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«Ника» возвращает наше кино
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«Ника» возвращает наше кино 

Вечерняя Москва 25 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
Остаюсь оптимистом по поводу российского кино и утверждаю, что наше кино находится на небывалом подъеме. Появились хорошие картины для широкого проката. То есть не для узкого круга ценителей, а для всех зрителей. Давно не было таких фильмов, какие снимали Георгий Данелия, Эльдар Рязанов, Леонид Гайдай, и вот сейчас, к счастью, они стали появляться.
Причем эти фильмы не проваливаются в прокате, проигрывая конкуренцию американским, и это большая победа. Замечу, что фильмы сняты за не очень большие деньги, как блокбастеры, но зато с добрым сердцем и с любовью к кино и к зрителю.
В этом году на «Нике» был очень сильный конкурс, большая конкуренция. В итоговую номинацию не вошли такие фильмы, как «Анна Каренина» Карена Шахназарова, «Большой» Валерия Тодоровского. Зато академики остановили свой выбор на фильмах «Аритмия», «Союз 7», «Теснота», «Нелюбовь». В нашей академии 700 академиков, и 15 составов жюри, и у всех свои предпочтения.
«Ника» была создана в 1986 году, в эпоху ожидания перемен, новой жизни. Она была придумана как альтернатива всем государственным премиям. Лет десять мы существовали как энтузиасты — никто нас не финансировал, и если бы не было рядом хороших людей, то «Ника», увы, умерла бы. Сейчас премий в области кинематографии около 300, но при этом «Ника» — первая и особенная. Стараемся, чтобы церемония каждый раз проходила красочно, со вкусом. Важно создать атмосферу праздника кино.
Ведущим я стал не по доброй воле, а скорее, вынужденно. Чтобы зрители не засыпали, стараюсь что-то импровизировать, выдавая в зал новые шутки и заполняя паузы. Правда, я почти полностью вырезаю себя из телевизионной версии, чтобы не получился театр одного актера — Юлия Гусмана. Не хочу делать шоу Гусмана, потому что это нескромно, глупо и никому не нужно. Главное — победители, которые получают награды за роли, за фильмы.
К сожалению, фильмы не способны повлиять на жизнь общества в прямом смысле. Но от просмотра хорошего, умного, честного фильма — большая польза людям. Не могу не сказать о том, что у нас прекрасные актеры, талантливые режиссеры, правда, вот со сценаристами все не так хорошо. Это, пожалуй, единственная серьезная проблема нашего кинематографа.
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