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В Петербурге покажут фильм о легендарном британском дизайнере, королеве панк-моды Вивьен Вествуд
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В Петербурге покажут фильм о легендарном британском дизайнере, королеве панк-моды Вивьен Вествуд 

Собака 1 час назад
Фото: Собака
В России проходит фестиваль документальных фильмов о моде, и следующей представленной лентой после «Дриса ван Нотена» станет «Вествуд: панк, икона, активист». Она расскажет об одном из ведущих дизайнеров Британии и мира Вивьен Вествуд, которая сделала из тяжелого панка тяжелый люкс: ее платья обожают Хелена Бонэм Картер и Гвен Стефани, а на ее подход к дизайну ориентировались молодые Джон Гальяно и Александр Маккуин. Но фильм будет посвящен не столько карьере Вествуд, сколько ее характеру — это рассказ об общественной позиции и деловой хватке дизайнера. «Мы снимали фильм три года и запечатлели самые разные стороны жизни Вивьен, — рассказывает режиссер Лорна Такер. — Вместе с ней мы побывали за полярным кругом, когда Вествуд участвовала в одной из миссий «Гринписа». А лишь несколько дней спустя, устроившись среди вороха тканей, мы наблюдали, как обретает облик очередная коллекция Вивьен. Мы ездили по стране во время ее кампании против добычи нефти методом гидроразрыва и присутствовали на церемонии открытия флагманских магазинов бренда в Нью-Йорке и Париже».
Премьера фильма в Петербурге состоится 15 апреля в «Ленинград Центре». 19 апреля он поступит в массовый прокат в кинотеатрах города. До конца года организаторы фестиваля «Пионеры моды» покажут ленты «Маккуин», «Мы, Маржела», «1970: секс, мода и диско», «Сен-Лоран: безумная любовь» и «Секреты Лагерфельда» — информация о датах будет появляться ближе к премьере.
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