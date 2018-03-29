В Петербурге покажут фильм о легендарном британском дизайнере, королеве панк-моды Вивьен Вествуд

В России проходит фестиваль документальных фильмов о моде, и следующей представленной лентой после «Дриса ван Нотена» станет «Вествуд: панк, икона, активист». Она расскажет об одном из ведущих дизайнеров Британии и мира Вивьен Вествуд, которая сделала из тяжелого панка тяжелый люкс: ее платья обожают Хелена Бонэм Картер Гвен Стефани , а на ее подход к дизайну ориентировались молодые Джон Гальяно Александр Маккуин . Но фильм будет посвящен не столько карьере Вествуд, сколько ее характеру — это рассказ об общественной позиции и деловой хватке дизайнера. «Мы снимали фильм три года и запечатлели самые разные стороны жизни Вивьен, — рассказывает режиссер Лорна Такер. — Вместе с ней мы побывали за полярным кругом, когда Вествуд участвовала в одной из миссий «Гринписа». А лишь несколько дней спустя, устроившись среди вороха тканей, мы наблюдали, как обретает облик очередная коллекция Вивьен. Мы ездили по стране во время ее кампании против добычи нефти методом гидроразрыва и присутствовали на церемонии открытия флагманских магазинов бренда в Нью-Йорке и Париже».

Премьера фильма в Петербурге состоится 15 апреля в «Ленинград Центре». 19 апреля он поступит в массовый прокат в кинотеатрах города. До конца года организаторы фестиваля «Пионеры моды» покажут ленты «Маккуин», «Мы, Маржела», «1970: секс, мода и диско», «Сен-Лоран: безумная любовь» и «Секреты Лагерфельда» — информация о датах будет появляться ближе к премьере.