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Том Харди защищает «Венома» на фоне слухов о грядущем провале супергеройского блокбастера
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Том Харди защищает «Венома» на фоне слухов о грядущем провале супергеройского блокбастера 

Попкорн News 1 час назад
Фото: Попкорн News
Не так давно в сети появилось описание сюжета «Венома» со спойлерами, а следом — первые прогнозы инсайдеров, утверждавшие, что с этаким сюжетом «Веном»-де точно провалится в прокате. Студия Sony, которая занимается созданием «Венома», обратилась за помощью к «тяжелой артиллерии» в лице самого Тома Харди, исполнителя главной роли, который поспешил опровергнуть эти слухи.
Ничего конкретного Харди, разумеется, сказать не доверили, так что актер мог бы, например, вполне обойтись бессмертной строчкой про haters gonna hate из песни Тейлор Свифт — потому что смысл его высказывания в общем-то сводится к тому же самому:
«Без обид, но обычно самые тупые слухи распространяют те, кому не удалось получить достоверный инсайд».
Пока в вину «Веному», напомним, ставят тот факт, что в первом тизер-трейлере фильма не показали собственно Венома, вслед за чем появились слухи о том, что этот самый костюм зрители смогут увидеть только в самом конце картины.
Что из всего этого получится — узнаем 5 октября, пока же можно еще раз полюбоваться на бенефис Тома Харди в первом трейлере «Венома»: попкорнnews
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