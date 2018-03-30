Екатеринбуржец покажет фильм по повести Владислава Крапивина, который снимал больше 7 лет

На экраны выходит фильм «Бегство рогатых викингов» по повести Владислава Крапивина из цикла «Мушкетёр и фея». Картина примечательна тем, что съёмки над ней шли больше 7 лет.

Режиссёр Илья Белостоцкий в детстве занимался в крапивинском отряде «Каравелла». На своих страницах в соцсетях он рассказал о том, что наконец-то удалось закончить работу над картиной, получить прокатное удостоверение.

«Я, наконец, закончил полный метр, над которым трудился, страшно подумать, семь с половиной лет, — написал Белостоцкий на своей странице в соцсетях. — Так долго не потому, что это такой уж крутой фильм, а потому, что пришлось лично разыскивать для него финансирование. А я режиссёр, а не продюсер».

В фильме рассказывается о жизни обычных детей, которые играют в викингов во дворах, заросших лопухами. «Однажды летом 16 мальчишек под предводительством хулигана Тольки Самохина вообразили себя викингами, смастерили щиты и рогатые шлемы, и принялись „пиратничать“, обижая малышню в округе. И тогда 7-летний Женька по кличке Джонни с четырьмя верными друзьями объявили им войну» — говорится в описании фильма. Съёмки проходили в Тюмени — родном городе Владислава Крапивина.

Премьера пройдёт 4 апреля в Челябинске в кинотеатре имени Пушкина и 15 апреля в Москве в большом зале Дома кино. Когда фильм смогут увидеть екатеринбуржцы, тюменцы и жители других городов — пока неизвестно.

Раньше создатели фильма сообщали, что автор сценария, Владислав Крапивин в целом одобрил фильм.

«По его мнению, фильм неплох, тем более на фоне почти полного отсутствия в стране детского кино, — пишут авторы картины. — Особенно Владислав Петрович отметил игру юных актеров, которой остался весьма доволен».

Это далеко не первый фильм, снятый по произведениям Владислава Крапивина. Например, в 2010 году на экраны вышло кино «Легенда острова Двид», а в 2008 году — «Трое с площади Карронад». В советское время многие фильмы снимали ребята из отряда «Каравелла». Но сам Владислав Петрович обычно критически отзывается о попытках экранизировать его произведения.

Интервью с Крапивиным после его переезда из Тюмени в Екатеринбург можно почитать здесь.