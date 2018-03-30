Заявки на участие в кинофестивале «Человек и природа» принимают до 1 июня

Открылся приём заявок на участие в 17-м Байкальском международном кинофестивале «Человек и Природа» имени В. Г. Распутина, который состоится 14 — 18 сентября в Иркутске. Заявку можно подать до 1 июня. Об этом сообщает Иркутский областной кинофонд.

В этом году на фестивале появились две новые номинации — «Лучший игровой фильм» и «Лучший социально-экологический ролик». Всего номинаций семь, в том числе «Лучший документальный фильм», «Лучший научно-популярный фильм», «Лучший полнокупольный фильм», приз «Байкал» — его дают за остроту поставленной проблемы, а также Гран-при. Автору фильма, получившего его, вручают приз в 200 тыс. рублей.

Напомним, кинофестиваль задуман как киноплощадка, дающая возможность размышлять о сложных взаимоотношениях человека и природы. Программа фестиваля традиционно включает в себя не только конкурсные показы фильмов, но и внеконкурсные тематические программы, сформированные из кинолент и видеороликов, участвующих в конкурсе или специально отобранных организаторами, профессиональные дискуссии в виде круглых столов, конференций, форумов, пресс-обсуждений, мастер-классов выдающихся кинематографистов и учёных. Кроме того, в рамках фестиваля проводится Байкальский питчинг молодых кинематографистов.

Регламент фестивали и форму заявки можно найти здесь.