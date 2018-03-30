Роботы против всех: HBO показала трейлер второго сезона «Мира Дикого Запада»

Телекомпания HBO опубликовала первый трейлер второго сезона «Мира Дикого Запада» — одного из самых успешных сериалов 2016 года,

лидера по номинациям

на «Эмми». Действие в нем расширится: полюбившиеся по первому сезону герои будут преследовать свои цели в новых локациях, а к роботам-ковбоям добавятся

самураи

— хотя трейлер не дает намеков на то, какой будет их роль в разросшемся мире.

"Мир Дикого Запада" с Энтони Хопкинсом выходит на канале HBO с октября 2016 года. Второй сезон планируется к выпуску в 2018 году. Это телевизионная адаптация фильма Майкла Крайтона «Западный мир» 1973 года. Действие разворачивается в парке аттракционов, населенном андроидами. Сериал оказался самым популярным из всех продуктов HBO по итогам первого сезона.

Как следует из трейлера, по ходу сезона развернется масштабная война между населяющими парк андроидами и людьми. «До этого момента ставки не были реальными. Но теперь вы свободны», — произносит один из самых жестоких героев первого сезона сериала, Человек в черном в исполнении Эда Харриса

Премьера нового сезона намечена на 22 апреля, в нем будет 11 серий.