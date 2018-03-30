Актер Иван Стебунов готовится к свадьбе и мечтает о детях

Известный российский актер театра и кино Иван Стебунов после громкого развода с актрисой Мариной Александровой на продолжительное время пропал из поля зрения поклонников, покинув столицу и вернувшись в родной Алтай. Однако не так давно артист снова вышел на сцену «Современника» и, более того, сообщил радостную новость — грядет свадьба.

Актер Иван Стебунов на днях стал героем программы «Однажды», в которой откровенно рассказал о сложном этапе своей жизни, который на долгое время выбил его из равновесия, вынудив покинуть Москву. Многие поклонники обаятельного актера Ивана Стебунова помнят его громкий развод с актрисой Мариной Александровой. Пара узаконила отношения в 2008 году, но через пару лет брак двух многообещающих артистов рухнул. И если Марина смогла справиться с потрясением и вскоре снова вышла замуж, то Иван, по слухам, пристрастился к алкоголю.

За короткий промежуток времени талантливый актер потерял не только любимую супругу, но и работу. Он был вынужден вернуться в родной Алтайский край, где стал режиссером в Молодежном театре. «Мой ангел-хранитель отвернулся от меня. Он устал меня спасать. Я был и в физическом, и в эмоциональном плане не очень хорош в тот момент. Я абсолютно наплевательски себя вел, легкомысленно относился и к выбору материала, и к ролям, вообще ко всему. И когда я готов был начать говорить всерьез, остальные люди всерьез со мной разговаривать уже не хотели. К себе у меня есть претензия, а к тому, что происходило, — нет. Я все заслужил», — рассказал Иван в телевизионном интервью.