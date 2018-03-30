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На канале «Дождь» выйдет сериал-антиутопия
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На канале «Дождь» выйдет сериал-антиутопия 

Ivi.ru 1 час назад
Вдохновившись успехами «Черного зеркала» и «Рассказа служанки», режиссер Владимир Мирзоев снял сериал, представляющий собой фантазию о недалёком будущем России.
В первый сезон «Этюдов о свободе» войдут три новеллы, каждая будет длиться двадцать пять минут.
«В эпизодах авторы моделируют ситуации, исходя из самых мрачных прогнозов развития нравов и настроений внутри страны. Нарушение интимного пространства, тайны личной жизни, посягательство на свободу творчества, самовыражения и просто права на жизнь — вот лишь некоторые симптомы этой болезни».
Продюсером проекта выступил телеканал «Дождь», который планирует с «Этюдов» начать собственную линейку малобюджетных, но качественных сериалов. Премьера антиутопии состоится 8 апреля.
Источник: Кинопоиск
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