Кэмерон Диас рассказала о жизни «на пенсии»: «Это потрясающе!»

Кэмерон Диас, решившая оставить актерскую карьеру и перестать сниматься в кино, рассказала, как поменялась после этого ее жизнь. Когда во время недавнего интервью, которое она дала вместе со своими коллегами по фильму «Милашка» (The Sweetest Thing) Сэльмой Блэр и Кристиной Эпплгейт , актрисы предложили ей видеться почаще (в жизни они очень дружны), Диас ответила буквально следующее.

Возможно, вы правы. Сейчас я действительно ничего не делаю. Я на пенсии. И это потрясающе,

— призналась звезда.

Несмотря на то, что актриса закончила свою кинокареру, со многими коллегами у нее сохранились теплые и приятельские отношения. Так, вместе с Дженнифер Лоуренс и Адель Диас приняла участие в «Женском марше» в январе этого года, а летом прошлого года проводила время со своей подругой Дрю Бэрримор

Уйти из кино Диас, по мнению источников, решила из-за мужа Бенджи Мэддена — актриса хочет сосредоточиться на личной жизни и, возможно, даже стать матерью.

Она счастлива, у нее все отлично в личной жизни, и она хочет по максимуму использовать свое свободное время,

— заявил инсайдер.

Бенджи Мэдден и Кэмерон Диас