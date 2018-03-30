Кэмерон Диас рассказала о жизни «на пенсии»: «Это потрясающе!» 

Кэмерон Диас, решившая оставить актерскую карьеру и перестать сниматься в кино, рассказала, как поменялась после этого ее жизнь. Когда во время недавнего интервью, которое она дала вместе со своими коллегами по фильму «Милашка» (The Sweetest Thing) Сэльмой Блэр и Кристиной Эпплгейт, актрисы предложили ей видеться почаще (в жизни они очень дружны), Диас ответила буквально следующее.
Возможно, вы правы. Сейчас я действительно ничего не делаю. Я на пенсии. И это потрясающе,
— призналась звезда.
Несмотря на то, что актриса закончила свою кинокареру, со многими коллегами у нее сохранились теплые и приятельские отношения. Так, вместе с Дженнифер Лоуренс и Адель Диас приняла участие в «Женском марше» в январе этого года, а летом прошлого года проводила время со своей подругой Дрю Бэрримор.
Уйти из кино Диас, по мнению источников, решила из-за мужа Бенджи Мэддена — актриса хочет сосредоточиться на личной жизни и, возможно, даже стать матерью.
Она счастлива, у нее все отлично в личной жизни, и она хочет по максимуму использовать свое свободное время,
— заявил инсайдер.
Бенджи Мэдден и Кэмерон Диас