Мероприятие «Победа — одна на всех» пройдет в библиотеке имени Грибоедова

В этот день посетители побеседуют о Великой Отечественной войне.

В программе заявлены рассказы москвичей о своих семьях и демонстрации фотографий. Воспоминания столичных жителей посвящены их родственникам, участвовавшим в войне.

Сотрудники библиотеки представят материалы из архива и расскажут о самых волнующих эпизодах из истории книгохранилища.

В течении всего дня будут демонстрировать документальные и художественные фильмы, посвященные Великой Отечественной войне. Кроме того, прозвучат стихи и песни, сочиненные в период с 1941 по 1945 год. Мероприятие начнется в 12:00 по адресу: улица Большая Переяславская, дом 15.