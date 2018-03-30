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Мероприятие «Победа — одна на всех» пройдет в библиотеке имени Грибоедова
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Мероприятие «Победа — одна на всех» пройдет в библиотеке имени Грибоедова 

Управа района Мещанский города Москвы 45 минут назад
Фото: Управа района Мещанский города Москвы
В этот день посетители побеседуют о Великой Отечественной войне.
В программе заявлены рассказы москвичей о своих семьях и демонстрации фотографий. Воспоминания столичных жителей посвящены их родственникам, участвовавшим в войне.
Сотрудники библиотеки представят материалы из архива и расскажут о самых волнующих эпизодах из истории книгохранилища.
В течении всего дня будут демонстрировать документальные и художественные фильмы, посвященные Великой Отечественной войне. Кроме того, прозвучат стихи и песни, сочиненные в период с 1941 по 1945 год. Мероприятие начнется в 12:00 по адресу: улица Большая Переяславская, дом 15.
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