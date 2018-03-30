Ещё
Еще один роман Стивена Кинга экранизируют
Далее:
Читайте также:
Ещё

Еще один роман Стивена Кинга экранизируют 

Газета.Ru 43 минуты назад
Фото: Газета.Ru
Роман «Томминокеры» Стивена Кинга будет экранизирован, сообщает Variety.
Продюсерами фильма стали Джеймс Ван ("Проклятие Аннабель", «Пила 3D») и Рой Ли ("Звонок", «Оно»).
В работе также примет участие исполнительный продюсер телевизионной адаптации этой же книги 1993 года Ларри Санитски.
По его словам, это аллегорическая история о зависимости, ядерной угрозе, опасности массовой истерии, абсурдности неуправляемого технологического развития. Как полагает Санитски, все такие темы актуальны и теперь.
Он добавил, что «Томминокеры» также посвящены вечной силе любви и искуплению.
Книга вышла в 1987 году. Действие разворачивается в американском городке, жители которого подвергаются воздействию опасного газа с откопанного космического корабля. Люди получают сверхспособности, но становятся склонными к насилию.
Ранее сообщалось, что Стивен Кинг может приехать в Россию.
Газета.Ru: последние новости
Немоляева об Анофриеве: очень талантливый актер, прекрасный товарищ "Нелюбовь" и "Теснота" стали лидерами по номинациям на премию "Восток-Запад. Золотая арка" Грозивший раскрыть голливудских педофилов актер заявил о нападении
 Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что стало с Казановой из «Улиц разбитых фонарей»77
Известные артисты, связавшие свою жизнь с религией153
Самые заметные роли Олега Анофриева5
72 года: самые длинные сериалы в мире2
15 российских фильмов, которыми можно гордиться24
Видео
02:27
«Звездные войны 8»: самый прибыльный фильм-2017
Кино
01:26
Опубликован трейлер новой драмы «Наследники»
ТВ
03:12
David Guetta и Sia записали новый совместный трек
Концерты
03:12
Егор Крид представил песню «Миллион алых роз»
Концерты
03:00
«Тихоокеанский рубеж-2» стал лидером проката
Кино
02:19
«Черная пантера» бьет все рекорды
Кино
02:30
Назван лучший злодей киновселенной Marvel
ТВ
04:23
Ольга Арефьева представила клип «Полночь»
Концерты
03:33
Дочь Люка Бессона снялась в клипе Фадеева
Концерты
02:27
Вышел трейлер нового «Несломленного»
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение