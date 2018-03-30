Еще один роман Стивена Кинга экранизируют

Продюсерами фильма стали Джеймс Ван ("Проклятие Аннабель", «Пила 3D») и Рой Ли ("Звонок", «Оно»).

В работе также примет участие исполнительный продюсер телевизионной адаптации этой же книги 1993 года Ларри Санитски.

По его словам, это аллегорическая история о зависимости, ядерной угрозе, опасности массовой истерии, абсурдности неуправляемого технологического развития. Как полагает Санитски, все такие темы актуальны и теперь.

Он добавил, что «Томминокеры» также посвящены вечной силе любви и искуплению.

Книга вышла в 1987 году. Действие разворачивается в американском городке, жители которого подвергаются воздействию опасного газа с откопанного космического корабля. Люди получают сверхспособности, но становятся склонными к насилию.

Ранее сообщалось, что Стивен Кинг может приехать в Россию.