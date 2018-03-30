Еще один роман Стивена Кинга экранизируют 

Роман «Томминокеры» Стивена Кинга будет экранизирован, сообщает Variety.
Продюсерами фильма стали Джеймс Ван ("Проклятие Аннабель", «Пила 3D») и Рой Ли ("Звонок", «Оно»).
В работе также примет участие исполнительный продюсер телевизионной адаптации этой же книги 1993 года Ларри Санитски.
По его словам, это аллегорическая история о зависимости, ядерной угрозе, опасности массовой истерии, абсурдности неуправляемого технологического развития. Как полагает Санитски, все такие темы актуальны и теперь.
Он добавил, что «Томминокеры» также посвящены вечной силе любви и искуплению.
Книга вышла в 1987 году. Действие разворачивается в американском городке, жители которого подвергаются воздействию опасного газа с откопанного космического корабля. Люди получают сверхспособности, но становятся склонными к насилию.
Ранее сообщалось, что Стивен Кинг может приехать в Россию.