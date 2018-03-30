Адама Сэндлера и Дженнифер Энистон обвинят в убийстве

Сэндлер сыграет нью-йоркского полицейского, который вместе с женой (Энистон) отправляется в долгожданное путешествие по Европе. В самолете они знакомятся с пожилым миллиардером Малкольмом Куинсом, пригласившим супругов отдохнуть на своей яхте. В круизе миллиардера убивают, а главные герои становятся подозреваемыми в преступлении.

Примечательно, что Сэндлер и Энистон уже играли экранную пару в комедии 2011 года «Притворись моей женой».