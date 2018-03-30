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Адама Сэндлера и Дженнифер Энистон обвинят в убийстве
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Адама Сэндлера и Дженнифер Энистон обвинят в убийстве 

Киноафиша 23 минуты назад
Фото: Киноафиша
Звезды романтических комедий Адам Сэндлер и Дженнифер Энистон исполнят главные роли в комедийном детективе «Загадочное убийство».
Сэндлер сыграет нью-йоркского полицейского, который вместе с женой (Энистон) отправляется в долгожданное путешествие по Европе. В самолете они знакомятся с пожилым миллиардером Малкольмом Куинсом, пригласившим супругов отдохнуть на своей яхте. В круизе миллиардера убивают, а главные герои становятся подозреваемыми в преступлении.
Примечательно, что Сэндлер и Энистон уже играли экранную пару в комедии 2011 года «Притворись моей женой».
Кайл Ньюачек («Парки и зоны отдыха») срежиссирует фильм по сценарию Джеймса Вандербилта («Новый Человек-паук», «Штурм Белого дома»). Производством «Загадочного убийства» займется компания Netflix.
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