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Лобода выложила тизер к саундтреку фильма о Гоголе
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Лобода выложила тизер к саундтреку фильма о Гоголе 

Рамблер 11 минут назад
Светлана Лобода, которая сейчас готовится стать мамой во второй раз, выложила в своем микроблоге тизер к саундтреку фильма «Гоголь. Вий». Кроме того, тизер появился в Сети.
О том, что Лобода записала песню «Лети» для картины, стало известно несколько дней назад. Но сегодня певица больше рассказала об опыте, который получила во время работы над композицией. Светлана призналась, что это был первый в ее карьере саундтрек:
«Впервые я приняла участие в создание саундтрека. Сингл "Лети" стал заглавной песней новой части трилогии о Николае Гоголе — "Гоголь. Вий"».
Кроме того, Лобода рассказала о своем личном отношении к Николаю Васильевичу Гоголю:
«Гоголь — с детства один из моих любимых авторов, и я рада, что его бессмертное произведение теперь получит продолжение, как в кино, так и в музыке».

впервые я приняла участие в создание саундтрека. сингл «Лети» стал заглавной песней новой части трилогии о Николае Гоголе — «Гоголь. Вий». «Гоголь — с детства один из моих любимых авторов, и я рада, что его бессмертное произведение теперь получит продолжение, как в кино, так и в музыке». «Песня „Лети“ записана мной в абсолютно особенном эмоциональном состоянии. И я уверена, что та энергия, которую я вложила в нее, найдёт свой отклик в ваших сердцах» с сегодняшнего дня в itunes 🎧ссылка в профиле☝️ #лети#саундтрек#фильм#вий#sony

Публикация от  LOBODA❤️ (@lobodaofficial)

Девушка рассказала, что записала песню «в абсолютно особенном эмоциональном состоянии» и уверена, что та энергия, которую она вложила в композицию, найдёт отклик в сердцах зрителей.
Песня уже доступна для скачивания в iTunes.
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