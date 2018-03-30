Российский ответ «Чёрному зеркалу»

Премьера «Этюдов о свободе» состоится 8 апреля.

Кадр из трейлера

Режиссер Владимир Мирзоев , совместно с телеканалом «Дождь», выпускает сериал «Этюды о свободе».

Согласно анонсу, сериал представляет собой антиутопию, фантазию на тему недалекого будущего нашей страны. По словам создателей, они ориентировались на успех западных сериалов «Черное зеркало» и «Рассказ служанки». «В эпизодах авторы моделируют ситуации, исходя из самых мрачных прогнозов развития нравов и настроений внутри страны, — говорится в пресс-релизе. — Нарушение интимного пространства, тайны личной жизни, посягательство на свободу творчества, самовыражения и просто права на жизнь — вот лишь некоторые симптомы этой болезни».

Первый сезон включает три новеллы: «Наставники», «Опасный человек» и «Рай». Хронометраж каждой — около 25 минут.

В первом эпизоде к молодой супружеской паре в гости приезжают кураторы, которые, согласно новому закону, обязаны помогать молодоженам. Второй эпизод — о сценаристе, которого подозревают в экстремизме из-за того, что в его сценарии слишком много сцен с дождем. В новелле «Рай» молодая девушка проходит собеседование на роль «домашнего поэта»: если она соглашается на работу, она должна оборвать все контакты со своей прошлой жизнью и писать стихи только для одного человека.

Премьера сериала состоится 8 апреля. Проект будет выложен на платформах телеканала и его партнеров, доступ к просмотру будет платным.