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Российский ответ «Чёрному зеркалу»
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Российский ответ «Чёрному зеркалу» 

DTF.RU 2 часа назад
Фото: DTF.RU
Премьера «Этюдов о свободе» состоится 8 апреля.
Кадр из трейлера
Режиссер Владимир Мирзоев, совместно с телеканалом «Дождь», выпускает сериал «Этюды о свободе».
Согласно анонсу, сериал представляет собой антиутопию, фантазию на тему недалекого будущего нашей страны. По словам создателей, они ориентировались на успех западных сериалов «Черное зеркало» и «Рассказ служанки». «В эпизодах авторы моделируют ситуации, исходя из самых мрачных прогнозов развития нравов и настроений внутри страны, — говорится в пресс-релизе. — Нарушение интимного пространства, тайны личной жизни, посягательство на свободу творчества, самовыражения и просто права на жизнь — вот лишь некоторые симптомы этой болезни».
Первый сезон включает три новеллы: «Наставники», «Опасный человек» и «Рай». Хронометраж каждой — около 25 минут.
В первом эпизоде к молодой супружеской паре в гости приезжают кураторы, которые, согласно новому закону, обязаны помогать молодоженам. Второй эпизод — о сценаристе, которого подозревают в экстремизме из-за того, что в его сценарии слишком много сцен с дождем. В новелле «Рай» молодая девушка проходит собеседование на роль «домашнего поэта»: если она соглашается на работу, она должна оборвать все контакты со своей прошлой жизнью и писать стихи только для одного человека.
Премьера сериала состоится 8 апреля. Проект будет выложен на платформах телеканала и его партнеров, доступ к просмотру будет платным.
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