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Вышел трейлер фильма «Первая реформаторская церковь» с Итаном Хоуком
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Вышел трейлер фильма «Первая реформаторская церковь» с Итаном Хоуком 

Fancy Journal 2 часа назад
Фото: Fancy Journal
Киностудия A24 представила первый официальный трейлер и постер к триллеру Пола Шредера «Первая реформаторская церковь» с Итаном Хоуком и Амандой Сэйфрид в главных ролях. Мировая премьера картины состоялась на Венецианском фестивале в августе 2017 года, а на большие экраны фильм выйдет 18 мая этого года.
Филь расскажет историю Эрнста Толлера — армейского священник маленькой нью-йоркской церкви, которая стала походить больше на туристический аттракцион после того, как рядом появилась более процветающая кирка. Эрнст знакомится с беременной прихожанкой Мэри, женой рьяного защитника природы, после смерти которого, Толлер и несчастная вдова узнают правду о масштабном коррупционном заговоре, в котором замешены самые почтенные лица, включая священнослужителей.
Сценаристом и режиссером фильма является автор «Таксиста» Пол Шредер. Продюсерами проекта выступают Кристин Вачон, Дэвид Инохоса, Фрэнк Мюррэй, Джек Байндер, Грэг Кларк, Гари Хэмилтон, Виктория Хилл и Дипак Сикка.
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