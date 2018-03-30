Вышел трейлер фильма «Первая реформаторская церковь» с Итаном Хоуком

Киностудия A24 представила первый официальный трейлер и постер к триллеру Пола Шредера «Первая реформаторская церковь» с Итаном Хоуком и Амандой Сэйфрид в главных ролях. Мировая премьера картины состоялась на Венецианском фестивале в августе 2017 года, а на большие экраны фильм выйдет 18 мая этого года.

Филь расскажет историю Эрнста Толлера — армейского священник маленькой нью-йоркской церкви, которая стала походить больше на туристический аттракцион после того, как рядом появилась более процветающая кирка. Эрнст знакомится с беременной прихожанкой Мэри, женой рьяного защитника природы, после смерти которого, Толлер и несчастная вдова узнают правду о масштабном коррупционном заговоре, в котором замешены самые почтенные лица, включая священнослужителей.