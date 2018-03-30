Актера сериала «Папины дочки» обокрали в Москве на 2,6 млн руб.

В столичном районе Бирюлево Западное из квартиры актера сериалов «Папины дочки» и «Грозовые ворота» похитили вещи на 2,6 млн руб. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, 29 марта в полицию обратился 43-летний артист Сергей Фролов . «Мужчина сообщил, что неизвестный проник в квартиру в Булатниковском проезде и похитил две шубы, шкатулку и гобой. Материальный ущерб превысил 2,6 млн руб.», — сказал собеседник агентства.

МВД возбудили уголовное дело о краже в особо крупном размере, ведется розыск подозреваемого.