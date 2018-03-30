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Актера сериала «Папины дочки» обокрали в Москве на 2,6 млн руб.
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Актера сериала «Папины дочки» обокрали в Москве на 2,6 млн руб. 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: ТВ Центр
В столичном районе Бирюлево Западное из квартиры актера сериалов «Папины дочки» и «Грозовые ворота» похитили вещи на 2,6 млн руб. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах.
По словам собеседника агентства, 29 марта в полицию обратился 43-летний артист Сергей Фролов. «Мужчина сообщил, что неизвестный проник в квартиру в Булатниковском проезде и похитил две шубы, шкатулку и гобой. Материальный ущерб превысил 2,6 млн руб.», — сказал собеседник агентства.
В МВД возбудили уголовное дело о краже в особо крупном размере, ведется розыск подозреваемого.
С. Фролов — выпускник Российской академии театрального искусства, обучался мастерству у Марка Захарова. Сыграл в более чем 60 фильмах и сериалах, в том числе в сериале «Папины дочки», многосерийном фильме «Грозовые ворота», детективе «Азазель».
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