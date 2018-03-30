«Детский Пионер» покажет «Белля и Себастьяна» позже намеченного срока

Показ ленты перенесен с 1 на 7 апреля в связи с трагедией в Кемерове.7 апреля Кинолекторий для юных киноманов и издание об образовании Мел представят знаменитый фильм Николя Ванье «Белль и Себастьян» о дружбе мальчика и пиренейской горной собаки.

Своими мыслями о том, почему родителям нужно посмотреть этот фильм с детьми, поделится ведущая Детского радио Елена Перова

Лента повествует о судьбе жителей небольшого французского городка Сен-Мартан в годы оккупации Франции войсками Третьего рейха. Злоключения и потери, охота на невидимое и неведомое чудовище, которое окажется собакой пиренейской породы, — вот один день из жизни взрослых этого городка. И только маленький мальчик-сирота Себастьян, встретившись с чудовищем нос к носу, разглядит в горной собаке друга и красавицу Белль. А дальше события потекут сами собой. Зрителей ждут невероятные приключения верных друзей на фоне грозных событий военного времени.

После показа дети смогут заняться хореографией с преподавателями Центра современного танца ЦЕХ.