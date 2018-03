От «Титаника» до «Красавицы и чудовища»: лучшие песни Селин Дион в кино в честь 50-летия певицы

Сегодня Селин Дион принимает поздравления с очень важной и торжественной датой: певица отмечает пятидесятилетний юбилей. За многолетнюю карьеру канадская певица успела подарить нам десятки хитов — и даже те, кто с ее творчеством вообще не знаком, как минимум одну песню, культовую My Heart Will Go On из «Титаника», точно знают. В честь дня рождения Селин Дион мы решили вспомнить, какие еще песни артистки звучали в кино.

Красавица и чудовище (1991) — Beauty and the Beast

Песня, звучавшая в конце мультфильма Disney , получила номинации сразу на «Эмми», «Золотой глобус» и «Оскар»

Красавица и чудовище (2017) — How Does a Moment Last Forever

Спустя четверть века с лишним Селин Дион вернулась к «Красавице и чудовищу» и для фильма 2017 года с Эммой Уотсон записала абсолютно новую песню, прозвучавшую также в концовке.

Титаник (1997) — My Heart Will Go On Ни один подобный список, конечно, без этой песни обойтись бы не смог — My Heart Will Go On и спустя 20 с лишним лет остается одним из самых успешных (и уж точно самых известных) синглов Селин Дион.

Неспящие в Сиэттле (1993) — When I Fall in Love

Одну из своих многочисленных номинаций на престижную музыкальную премию «Грэмми» Дион получила за свое исполнение When I Fall in Love вместе с Клайвом Гриффином. Стоит отметить, что классическую балладу о любви за десятилетия исполняли многие другие артисты — от Дорис Дэй и Нэта Кинга Коула до Сандры Ди

Близко к сердцу (1996) — Because You Loved Me За песню, прозвучавшую в романтической комедии с Робертом Редфордом Мишель Пфайффер , Селин Дион получила премию «Грэмми».

Улыбка Моны Лизы (2003) — Bewitched, Bothered and Bewildered

Специально для фильма Селин Дион записала свой кавер классической песни.

Стюарт Литтл 2 (2002) — I’m Alive

Песня прозвучала в семейном фильме «Стюарт Литтл 2», но очень многие слушатели знают ее как вполне самостоятельный хит.

