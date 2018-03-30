Отреставрированный «Солярис» Тарковского покажут в Рекорде

Уже сегодня в ЦК «Рекорд» состоится показ фильма «Солярис» режиссера Андрея Тарковского . Фильм в новой цифровой реставрации представляет киностудия «Мосфильм». Об этом сообщают организаторы.

"Солярис" — этическая драма, снятая по мотивам романа Станислава Лема, поднимающая вопрос о соразмерности нравственного и технического развития человечества.

Сюжет фильма строится вокруг главное героя — Криса — пребывающего на Солярис, далекую планету, изучением которой занимаются трое ученых на огромной полузаброшенной орбитальной нацчной станции.

"Солярис" является обладателем Гран-при Каннского фестиваля 1972 года и приза на XXVIII Международном кинофестивале в Карловых Варах в 1972 году.

Начало сеанса в 18:40 Стоимость билетов: 100-150 рублей.