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Отреставрированный «Солярис» Тарковского покажут в Рекорде
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Отреставрированный «Солярис» Тарковского покажут в Рекорде 

Собака 57 минут назад
Фото: Собака
Уже сегодня в ЦК «Рекорд» состоится показ фильма «Солярис» режиссера Андрея Тарковского. Фильм в новой цифровой реставрации представляет киностудия «Мосфильм». Об этом сообщают организаторы.
"Солярис" — этическая драма, снятая по мотивам романа Станислава Лема, поднимающая вопрос о соразмерности нравственного и технического развития человечества.
Сюжет фильма строится вокруг главное героя — Криса — пребывающего на Солярис, далекую планету, изучением которой занимаются трое ученых на огромной полузаброшенной орбитальной нацчной станции.
"Солярис" является обладателем Гран-при Каннского фестиваля 1972 года и приза на XXVIII Международном кинофестивале в Карловых Варах в 1972 году.
Начало сеанса в 18:40  Стоимость билетов: 100-150 рублей.
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