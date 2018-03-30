Бесплатно: 9 сильных фильмов, которые вы никогда не забудете

Бывает кино, которое посмотрел и забыл, оно тоже хорошее — нам же нужно как-то отдыхать и перезагружаться. Но на этой неделе мы хотим предложить вам непростые и мощные фильмы, после которых хочется долго думать и, может быть, сделать мир немного лучше.

Преисподняя

Преисподняя

Немая девушка Лиз живет вместе с мужем и двумя детьми в небольшом американском поселении. Она акушерка, помогает женщинам и общается с миром языком жестов, привлекая для помощи свою маленькую дочь. По нашим меркам её жизнь полна сложностей, но Лиз счастлива и спокойна. Все меняется, когда в местной церкви появляется новый проповедник. Они узнают друг друга, и Лиз понимает, что этот мужчина, похожий на дьявола, вернет в её жизнь прошлое, от которого она скрывается.

Сестры Магдалины

Сестры Магдалины

«Сестры Магадалины» — жуткая история об строжайших ирландских католических приютах для молодых девушек. Кажется, что этот ад мог произойти только пятьсот лет назад, но нет, действие картины происходит в шестидесятых годах двадцатого века.

12 лет рабства

12 лет рабства

Немыслимое

Немыслимое

Военнослужащий США принял ислам, заложил три взрывных ядерных устройства в крупнейших городах Америки и прислал в ЦРУ видео, в котором рассказал о своем замысле. Уже на следующий день он был доставлен в управление, но как заставить его выдать места закладки до подрыва? Что делать, если террорист готов ко всему, что с ним могут сделать по закону? ЦРУ вызывает на помощь господина Эйча — человека, который не стесняется никаких методов в ходе проведения допросов.

Догвилль

Догвилль

Спасаясь от гангстеров, Грэйс оказывается в городке Догвилль в Скалистых горах. Местные жители принимают беглянку, но сначала устанавливают ей испытательный срок, в течение которого Грейс должна доказать горожанам свою трудолюбие, бесплатно. Худо-бедно женщина прижилась, но жизнь подкинула ей новые испытания, открывшие суть горожан в полном объеме. Это фильм Ларса фон Триера , так что будьте готовы ко всему.

Сын Саула

Сын Саула

Саул Ауслендер — заключенный Освенцима. Его «работа» — сжигать тела убитых в газовой камере. Однажды он увидел мертвого мальчика, похожего на его сына, и стал одержим идеей похоронить ребенка так, как предписывает иудаизм и еврейские традиции… «Оскар-2016» за лучший фильм на иностранном языке.

Мандарины

Мандарины

Абхазия, 1992 год, война. В селе эстонских переселенцев пусто — это не их конфликт, но жить в этих условиях страшно и невозможно. На всю деревню остались только Иво и Маргус, которые ждут урожай. Сражения совсем рядом, и мужчины находят возле села раненного чеченского наемника, воюющего за абхазов, а потом пострадавшего грузина. Непримиримых врагов приносят в дом Иво…

Жизнь Дэвида Гейла

История о человеке, который посвятил свою жизнь борьбе со смертной казнью, но сам оказался приговоренным к ней. И о журналистском расследовании, которое началось после того, как обвиненный в убийстве Дэвид Гейл дал последнее интервью. Вы до самого финала не сможете даже предположить, чем все закончится и с чего началось.

Молчание

Молчание