Актера из «Папиных дочек» обокрали в столице

Неизвестный похитил вещи из квартиры актера сериалов «Папины дочки» и «Грозовые ворота» Сергея Фролова

Артист обратился в полицию и рассказал, что злоумышленник проник к нему домой и украл две шубы, шкатулку и гобой. По словам Фролова, материальный ущерб превысил 2,6 миллиона рублей, передает Агентство «Москва»

Инцидент произошел 29 марта в столичном районе Бирюлево Западное. Правоохранители возбудили уголовное дело о краже в особо крупном размере. В настоящее время они ищут подозреваемого.

Актер Сергей Фролов сыграл более чем в 60 фильмах и сериалах. Он известен по ролям в «Грозовых воротах», «Папиных дочках», а также в детективе «Азазель».