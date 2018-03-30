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Актера из «Папиных дочек» обокрали в столице
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Актера из «Папиных дочек» обокрали в столице 

Москва24 38 минут назад
Фото: Москва24
Неизвестный похитил вещи из квартиры актера сериалов «Папины дочки» и «Грозовые ворота» Сергея Фролова.
Артист обратился в полицию и рассказал, что злоумышленник проник к нему домой и украл две шубы, шкатулку и гобой. По словам Фролова, материальный ущерб превысил 2,6 миллиона рублей, передает Агентство «Москва».
Инцидент произошел 29 марта в столичном районе Бирюлево Западное. Правоохранители возбудили уголовное дело о краже в особо крупном размере. В настоящее время они ищут подозреваемого.
Актер Сергей Фролов сыграл более чем в 60 фильмах и сериалах. Он известен по ролям в «Грозовых воротах», «Папиных дочках», а также в детективе «Азазель».
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