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Народному артисту РСФСР Александру Збруеву исполнилось 80 лет
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Народному артисту РСФСР Александру Збруеву исполнилось 80 лет 

РИА Новости 34 минуты назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил народного артиста РСФСР, актера театра и кино Александра Збруева с 80-летием, сообщается на сайте кабмина.
"Фильм «Мой младший брат» стал для Вас не только успешным дебютом, но и принёс большую популярность и любовь зрителей. Но всё же главным в жизни был и остаётся знаменитый «Ленком». Какую бы роль Вы ни играли, это всегда яркое перевоплощение, виртуозная импровизация, элегантность и обаяние", — говорится в телеграмме.
Медведев добавил, что именно поэтому зрители всегда ждут новых работ артиста, ходят в театр, чтобы снова встретиться с любимым артистом и подарить ему бурные овации.
Советский и российский актер театра и кино, народный артист РСФСР Александр Викторович Збруев родился 31 марта 1938 года в Москве.
В текущем театральном сезоне играет в спектаклях «Tout paye, или Все оплачено» (постановка Эльмо Нюганена), "Борис Годунов" (режиссер Константин Богомолов), «Ва-банк», «Женитьба» и «Вишневый сад» (режиссер Марк Захаров).
Генеральная репетиция спектакля «Вишневый сад» в постановке Марка Захарова в театре «Ленком»
В начале 1970-х годов Александр Збруев уже считался одним из самых популярных актеров советского кино. Наиболее удачными фильмами актера в начале 1970-х годов стали: «Круг» (1972), который был продолжением кинокартины «Два билета на дневной сеанс», телефильм Алексея Коренева «Большая переменка» (1972-1973), где Александр исполнил роль Григория Ганжи, романтическая мелодрама Андрея Кончаловского «Роман о влюбленных» (1974), где актер сыграл хоккеиста Волина.
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