Народному артисту РСФСР Александру Збруеву исполнилось 80 лет

"Фильм «Мой младший брат» стал для Вас не только успешным дебютом, но и принёс большую популярность и любовь зрителей. Но всё же главным в жизни был и остаётся знаменитый «Ленком». Какую бы роль Вы ни играли, это всегда яркое перевоплощение, виртуозная импровизация, элегантность и обаяние", — говорится в телеграмме.

Медведев добавил, что именно поэтому зрители всегда ждут новых работ артиста, ходят в театр, чтобы снова встретиться с любимым артистом и подарить ему бурные овации.

Советский и российский актер театра и кино, народный артист РСФСР Александр Викторович Збруев родился 31 марта 1938 года в Москве.

Генеральная репетиция спектакля «Вишневый сад» в постановке Марка Захарова в театре «Ленком»